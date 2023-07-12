Kenapa Penderita Alergi Lebih Banyak di Perkotaan daripada Pedesaan?

DOKTER Anak Konsultan Alergi dan Imunologi Prof. Dr. Budi Setiabudiawan, dr., Sp.A(K), M.Kes., mengatakan, penderita alergi lebih banyak di perkotaan daripada pedesaan, karena berhubungan dengan tingkat higienitas para penduduknya.

"Angka kejadian alergi saat ini pada umumnya meningkat terutama terjadi di negara-negara maju dibandingkan negara berkembang. Begitu juga di suatu negara, kejadian meningkat di perkotaan daripada pedesaan. Kenapa? Ini disebut dengan hygiene hypothesis," kata Dokter Budi.

Dikutip dari Antara, Dokter Budi menjelaskan, tingkat higienitas yang berlebihan akan meningkatkan potensi alergi pada tubuh seseorang.

Di negara maju yang relatif lebih bersih, ujar dia, penduduknya jarang terkena infeksi. Sehingga, sel yang akan terangsang untuk tumbuh lebih banyak adalah sel T yang berperan dalam mekanisme alergi dibandingkan sel T untuk melawan infeksi.

Sebaliknya di negara berkembang yang banyak kejadian infeksi, kata Dokter Budi, sel yang terangsang untuk tumbuh lebih banyak adalah sel T untuk melawan infeksi.

"Begitu juga di perkotaan dan pedesaan. Kalau di pedesaan, anak lebih sering main di luar, dia sering main sama teman-temannya, sehingga kejadian dia ketemu kuman lebih banyak. Sehingga yang terangsang adalah sel T untuk kejadian infeksi sehingga menekan sel T untuk kejadian alergi," tuturnya.

"Kalau di kota kan tidak, anak-anak lebih banyak main di rumah sendiri, main game, sama ibunya tidak boleh ke luar, sehingga tidak terangsang sel T untuk infeksi dan sel T untuk kejadian alerginya meningkat," lanjut dia.

Dokter Budi pun mengingatkan bahwa alergi dapat memberikan dampak yang tidak diinginkan terhadap kesehatan dan tumbuh kembang anak jika tidak didiagnosa sejak awal dan diberikan tatalaksana yang tepat.

BACA JUGA:

Untuk itu, penting untuk mengetahui apakah anak memiliki bakat alergi atau tidak. Risiko alergi sendiri akan lebih tinggi apabila terdapat riwayat alergi dalam keluarga.

BACA JUGA: