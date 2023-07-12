Benarkah Stres Bisa Memicu Kanker? Ini Faktanya

BENARKAH stres bisa memicu kanker menjadi pertanyaan yang sering muncul. Stres merupakan salah satu kondisi yang sangat umum dialami oleh setiap orang.

Sebagian orang bisa merespon kondisi stresnya dengan baik, namun banyak juga yang merespon stres dengan cara yang berbeda. Tak jarang, stres menyebabkan perubahan pada gaya hidup seseorang dan menyebabkan kondisi kesehatan menurun.

Hal inilah yang memicu pertanyaan benarkah stres bisa memicu kanker. Menjawab pertanyaan tersebut, beriku Okezone rangkumkan faktanya dilansir dari berbagai sumber, Rabu (12/7/2023).

Berdasarkan informasi dari laman Canadian Cancer Society, belum ada penelitian yang membuktikan stres bisa menyebabkan kanker secara langsung. Pasalnnya, hubungan antara kesehatan emosional dan kesehatan fisik berjalan sangat kompleks.

Menilik dari laman National Cancer Institue milik pemerintah Amerika Serikat, saat seseorang mengalami stres maka tubuh akan melepaskan hormon epinefrin dan norepinefrin yang dapat meningkatkan tekanan darah, detak jantung, dan kadar gula darah.