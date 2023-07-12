Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Benarkah Stres Bisa Memicu Kanker? Ini Faktanya

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |14:33 WIB
Benarkah Stres Bisa Memicu Kanker? Ini Faktanya
Ilustrasi (Foto:Freepik)
A
A
A

BENARKAH stres bisa memicu kanker menjadi pertanyaan yang sering muncul. Stres merupakan salah satu kondisi yang sangat umum dialami oleh setiap orang.

Sebagian orang bisa merespon kondisi stresnya dengan baik, namun banyak juga yang merespon stres dengan cara yang berbeda. Tak jarang, stres menyebabkan perubahan pada gaya hidup seseorang dan menyebabkan kondisi kesehatan menurun.

Stres

Hal inilah yang memicu pertanyaan benarkah stres bisa memicu kanker. Menjawab pertanyaan tersebut, beriku Okezone rangkumkan faktanya dilansir dari berbagai sumber, Rabu (12/7/2023).

Berdasarkan informasi dari laman Canadian Cancer Society, belum ada penelitian yang membuktikan stres bisa menyebabkan kanker secara langsung. Pasalnnya, hubungan antara kesehatan emosional dan kesehatan fisik berjalan sangat kompleks.

Menilik dari laman National Cancer Institue milik pemerintah Amerika Serikat, saat seseorang mengalami stres maka tubuh akan melepaskan hormon epinefrin dan norepinefrin yang dapat meningkatkan tekanan darah, detak jantung, dan kadar gula darah.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/483/3146714/hati_hati_kelelahan_bekerja_bisa_memicu_burnout_yuk_kenali_gejala_dan_tips_menghadapinya-6LNg_large.jpg
Hati-Hati Kelelahan Bekerja Bisa Memicu Burnout, Yuk Kenali Gejala dan Tips Menghadapinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/18/481/3064468/trik-senandika-hilangkan-stres-dan-gugup-jelang-showcase-perdana-q78FKrXBJ4.jpg
Trik Senandika Hilangkan Stres dan Gugup Jelang Showcase Perdana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/29/487/2976994/pemilu-2024-bikin-masyarakat-3-kali-lipat-alami-kecemasan-dan-stres-ini-buktinya-D9U9SdzSkE.jpg
Pemilu 2024 Bikin Masyarakat 3 Kali Lipat Alami Kecemasan dan Stres, Ini Buktinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/28/483/2976367/5-tanaman-yang-efektif-untuk-redakan-stres-ini-daftarnya-shbRmDy6Ux.jpg
5 Tanaman yang Efektif untuk Redakan Stres, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/487/2976171/4-penyebab-depresi-seperti-dialami-banyak-caleg-yang-gagal-terpilih-9f7hfK0vkk.jpg
4 Penyebab Depresi Seperti Dialami Banyak Caleg yang Gagal Terpilih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/16/483/2971427/5-tips-hilangkan-stres-bagi-anggota-kpps-pasca-pemilu-2024-C85bngEIke.jpg
5 Tips Hilangkan Stres bagi Anggota KPPS Pasca Pemilu 2024
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement