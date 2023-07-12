Anak Alergi Susu Sapi, Sebaiknya Minum Apa?

TIDAK semua anak bisa minum susu sapi. Faktanya terdapat anak-anak yang gak bisa minum susu sapi karena alergi susu sapi.

Jika anak alergi susu sapi, maka penghentian susu formula yang mengandung protein susu sapi merupakan strategi utama dan paling aman untuk anak alergi. Namun, anaka atau bayi tetap memerlukan asupan susu untuk sumber nutrisi.

Dikutip dari Idai, terdapat sejumlah susu formula alternatif sebagai pengganti susu sapi untuk anak yang alergi susu sapi, antara lain,

1. Susu formula hidrolisat ekstensif

Pada susu ini, protein susu sapi terdapat dalam bentuk yang telah dipecah menjadi komponen yang lebih kecil. Sebagian besar bayi dan anak alergi dapat mentoleransi susu jenis ini dengan baik.

2. Susu formula asam amino

Susu formula yang mengandung asam amino bebas (bentuk paling sederhana dari protein) sebagai sumber nitrogen ini merupakan pilihan terbaik untuk bayi dengan alergii susu sapi, terutama pada alergi berat. Formula asam amino dianggap sebagai pengobatan pilihan pertama untuk mereka.

