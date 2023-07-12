Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Anak Alergi Susu Sapi, Sebaiknya Minum Apa?

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |11:59 WIB
Anak Alergi Susu Sapi, Sebaiknya Minum Apa?
Susu sapi (Foto: The washington post)
A
A
A

TIDAK semua anak bisa minum susu sapi. Faktanya terdapat anak-anak yang gak bisa minum susu sapi karena alergi susu sapi.

Jika anak alergi susu sapi, maka penghentian susu formula yang mengandung protein susu sapi merupakan strategi utama dan paling aman untuk anak alergi. Namun, anaka atau bayi tetap memerlukan asupan susu untuk sumber nutrisi.

 minum susu

Dikutip dari Idai, terdapat sejumlah susu formula alternatif sebagai pengganti susu sapi untuk anak yang alergi susu sapi, antara lain,

1. Susu formula hidrolisat ekstensif

Pada susu ini, protein susu sapi terdapat dalam bentuk yang telah dipecah menjadi komponen yang lebih kecil. Sebagian besar bayi dan anak alergi dapat mentoleransi susu jenis ini dengan baik.

 BACA JUGA:

2. Susu formula asam amino

Susu formula yang mengandung asam amino bebas (bentuk paling sederhana dari protein) sebagai sumber nitrogen ini merupakan pilihan terbaik untuk bayi dengan alergii susu sapi, terutama pada alergi berat. Formula asam amino dianggap sebagai pengobatan pilihan pertama untuk mereka.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/481/3152051//susu-nS7d_large.jpg
Tanda Anak Alergi Susu Sapi, Gatal-Gatal hingga Wajah Bengkak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/25/320/3141752//sapi-Ey5M_large.jpg
7 Negara Penghasil Sapi Terbanyak di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/519/3083735//viral-kSNG_large.jpg
Viral! Peternak Sapi di Jatim Buang Ribuan Liter Susu Imbas Kuota Dibatasi
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement