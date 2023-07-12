Benarkah Merokok Bisa Sebabkan Kulit Cepat Keriput? Ternyata Ini Penyebabnya

BENARKAH merokok bisa sebabkan kulit cepat keriput ini memang perlu diperhatikan.Hal ini dikarenakan kandungan tembakau dapat membuat organ Anda menua sebelum waktunya.

Bagi perokok proses penuaan pada kulit terjadi lebih dini sebelum waktunya. Melansir Heatline, merokok bisa sebabkan kulit cepat keriput karena kandungan nikotin menyempitkan pembuluh darah mengganggu aliran oksigen dan nutrisi ke kulit.

Jadi jika ada yang bertanya benarkah merokok bisa sebabkan kulit cepat keriput ternyata jawabannya adalah benar. Hal ini didukung oleh kandungan karbon monoksida yang menekan suplai kolagen serta bisa mengurangi elastisitas kulit.

BACA JUGA: Gaya Hidup Buruk dan Merokok Berisiko Timbulkan Gangguan Kesuburan Pria

Adapun, kolagen merupakan protein penting yang mempengaruhi kesehatan dan fungsi dermis. Begitu juga dengan serat elastin yang berguna dalam pembentukan jaringan untuk menjaga kulit tetap kencang. Kedua jaringan ini membantu mengatasi kulit rusak.

Selain itu, merokok meningkatkan produksi enzim yang memecah kolagen dan elastin. Ketika kadar kolagen dan elastin berkurang maka kulit tidak mendapat kelembaban dan kemampuannya meregenerasi.