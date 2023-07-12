Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kenapa Serangan Stroke Sering Terjadi Pagi Hari?

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |09:50 WIB
Kenapa Serangan Stroke Sering Terjadi Pagi Hari?
Serangan stroke (Foto: The independent)
A
A
A

STROKE atau serangan otak adalah kondisi medis yang terjadi ketika pasokan darah ke otak terganggu. Kondisi ini dapat terjadi ketika aliran darah ke bagian otak terganggu.

Beberapa terjadi ketika gumpalan darah menyumbat arteri, sementara yang lain terjadi ketika arteri pecah sehingga membanjiri jaringan di sekitarnya dengan darah. Penyakit ini bisa menyerang kapan saja, namun paling sering di pagi hari.

 stroke

Lalu kenapa stroke sering terjadi di pagi hari?

Dilansir dari New York Times, Dr. Thomas Robertson dari National Institutes of Health dan rekannya meninjau 1.116 stroke dan menemukan bahwa serangan stroke paling sering terjadi pada pukul 08.00-09.00 di pagi hari dan menurun pada tengah hari, lalu akan meningkat lagi pada pukul 15.00-16.00.

Dr. Robertson dan Dr. James E. Muller dari Brigham and Women’s Hospital juga menemukan bahwa serangan jantung paling sering terjadi sekitar jam 9 pagi. Seperti diketahui, serangan jantung dan stroke kerap kali berkaitan.

Para peniliti menemukan alasan kenapa hal ini bisa terjadi di pagi hari. Salah satunya adalah adanya perubahan kimiawi dalam tubuh ketika seseorang tertidur. Misalnya sel darah yang cenderung menggumpal di pagi hari.

 BACA JUGA:

"Kecenderungan penggumpalan di pagi hari ini dapat mengakibatkan pembentukan gumpalan abnormal yang menyumbat arteri utama di jantung dan otak dan mengakibatkan manifestasi bencana ini," kata Dr. Robertson.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
