HOME WOMEN TRAVEL

10 Destinasi Wisata Pantai di Filipina, Pesonanya Menakjubkan

Sri Latifah Nasution , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |00:03 WIB
10 Destinasi Wisata Pantai di Filipina, Pesonanya Menakjubkan
KEINDAHAN destinasi wisata bahari Filipina sudah tidak perlu diragukan lagi. Filipina memiliki sekitar 7.000 pulau dengan garis pantai serta hamparan pasir tak berujung yang memesona.

Sama dengan Indonesia, untuk bisa menikmati indahnya pantai di Filipina, wisatawan masih harus melakukan perjalanan darat, laut, dan udara.

Bagi para penyuka wisata bahari dan berbagai aktivitas yang bisa dilakukan di sana, pantai-pantai berikut patut untuk dimasukkan sebagai datar liburan berikutnya, yang dilansir dari Times Out.

1. Bounty Beach, Malapascua

Pulau Malapascua punya daya tarik unik, yakni sebagai pusat penyelaman hiu kelas dunia. Pusaran aktivitas penyelaman terdapat di Monad Shoal, tempat ikan berekor trisula yang biasa hidup di perairan dangkal.

Dari segi tampilan, Bounty Beach tidak kalah dengan pantai lainnya. Ada banyak para pembuat kapal, nelayan, serta petani kelapa di sekitarnya. Ada juga bar dan cafe yang menambah kenyamanan pengunjung.

2. White Island, Camiguin

Camiguin terletak sekitar enam mil dari pantai utara Mindanao, pulau yang termasuk jarang dikunjungi.

Meski jaraknya cukup jauh, rasa lelah saat di perjalanan akan terbayar dengan keindahan Camiguin. Pengunjung bisa menikmati air terjun, gunung berapi, serta White Island, sebuah gundukan pasir yang jadi objek wisata wisatawan kala datang ke Camiguin.

Untuk sampai ke White Island, pengunjung bisa menaiki perahu bangka atau cadik dari desa pantai vulkanik Yumbing saat air sedang surut.

3. The Bacuit Archipelago, Palawan

Berada cukup dekat dengan El Nido, Bacuit Archipelago masih menjadi suaka laut tujuan favorit wisatawan. Bahkan, tempat ini disebut sebagai pantai surgawi dengan laguna zamrud, batu kapur, formasi karst yang cocok untuk dijelajahi.

4. Cloud 9, Siargao

Cloud 9 menjadi salah satu spot favorit wisatawan untuk aktivitas selancar, ditambah airnya yang biru serta latar belakang hutan yang dipenuhi monyet. Karena Cloud 9 merupakan pecahan karang Pasifik, tak heran kalau pantai ini punya taman karang yang cantik.

