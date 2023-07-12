Advertisement
TRAVEL

Tak Perlu Jauh-Jauh ke Prancis, Malaysia Juga Punya Wisata ala Pedesaan Colmar Lho

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |20:30 WIB
Colmar Tropicale Berjaya Hills di Bukit Tinggi, Pahang, Malaysia. (Foto: MPI/Andika Rachmansyah)
TAK perlu jauh-jauh ke Prancis jika ingin menikmati suasana khas pedesaan Colmar yang indah dan berwarna-warni. Sebab, di Malaysia ada resort yang serupa dengannya. Namanya Colmar Tropicale Berjaya Hills.

Colmar Tropicale Berjaya Hills adalah tempat penginapan bersejarah yang terletak di kawasan Bukit Tinggi, negara bagian Pahang.  

MNC Portal Indonesia mendapat kesempatan melancong ke Malaysia dari Selasa (11/7) sampai Jumat (14/7) bersama dengan tim airasia Superapp dan tiga influencer Tanah Air. Tiga influencer yang dimaksud adalah Windy Iwandi, Kadek Arini, dan Marischka Prudence.

Ilustrasi

Colmar Tropicale Berjaya Hills di Pahang, Malaysia (MPI/Andika)

Adapun agenda ini merupakan bagian dari kegiatan airasia Superapp X Resorts World Genting.

MNC Portal Indonesia nantinya bakal melihat betapa megahnya Resorts Awana Genting yang masih jadi bagian dari Resorts World Genting yang berada di daerah Pahang.

Ilustrasi

 Colmar Tropicale Berjaya Hills di Pahang, Malaysia (MPI/Andika)

Namun sebelum kesana, MNC Portal Indonesia berkunjung ke Colmar Tropicale Berjaya Hills yang masih terletak di daerah Pahang. Lokasi itu sangat sejuk karena terletak di tengah-tengah perbukitan.

Ketika tiba di Colmar Tropicale Berjaya Hills, para wisatawan langsung disuguhkan panorama yang indah. Terlebih, bangunan-bangunan disini sengaja didesain bernuansa kuno seperti layaknya di kota Colmar, Prancis.

