HOME WOMEN TRAVEL

10 Tempat Wisata di Lembang Bandung 2023, Kekinian dan Instagramable Banget

Melati Pratiwi , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |21:00 WIB
10 Tempat Wisata di Lembang Bandung 2023, Kekinian dan Instagramable Banget
The Great Asia Afrika di Lembang, Kabupaten Bandung. (Foto: bankbjb.co.id)
KAWASAN Lembang Bandung punya beragam tempat wisata dan tidak pernah sepi pengunjung baik dari sekitar Jawa Barat bahkan Jakarta.

Lembang termasuk salah satu destinasi wisata andalan dan favorit di Kabupaten Bandung terutama ketika musim liburan.

Paduan antara wisata alam memikat mata hingga hiburan yang menarik, bikin siapapun tidak pernah bosan menyambangi tempat wisata di Lembang, Bandung. Berencana menghabiskan akhir pekan di wilayah tersebut?

Catat 10 rekomendasi tempat wisata berikut ini, nuansanya kekinian dan instagramable.

1. De Ranch

Tempat wisata di Lembang Bandung ini mengusung tema peternakan kuda ala koboi. Konsepnya yang unik, dijamin anak-anak pun bakal betah.

Terlebih, ada banyak wahana permainan yang dapat dijelajahi. Antara lain ziba kuda tunggang, flying fox, arena pancing, peti luncur, dan masih banyak lagi.

Lokasi dan Harga Tiket Masuk : Jl. Maribaya No.17, Kayuambon, Lembang / Rp 26.000 - Rp 250.000

2. The Great Asia Afrika

The Great Asia Afrika bisa jadi pilihan tepat jika Anda mencari tempat wisata di Lembang, Bandung. Dijamin tidak akan bikin bosan karena setiap sudutnya estetik dan instagramable banget!

Aneka bangunan unik dari sejumlah negara siap menyambut wisatawan. Mulai dari bangunan khas Indonesia, Jepang, Korea, Afrika , hingga India.

Lokasi dan Harga Tiket Masuk : Jalan Raya Lembang-Bandung Nomor 71, Gudangkahuripan, Lembang / Mulai dari Rp 44.000

3. The Lodge Maribaya

The Lodge Maribaya, salah satu tempat wisata di Lembang Bandung dengan spot unik yang memungkinkan Anda membawa pengalaman tak terlupakan. Misalnya saja, menaiki Hot Air Balloon dengan ketinggian 6 meter dan latar hutan pinus siap menyempurnakan hasil foto Anda.

Selain itu, pengunjung bisa memiliki wisata ekstrem lain seperti Paralayang. Rasakan sensasi seolah terbang bebas di langit!

Lokasi dan Harga Tiket Masuk : Jalan Maribaya No. 149/252 RT. 03 RW. 15 Babakan, Gentong, Cibodas, Kec. Lembang / Rp65.000-Rp125.000.

4. Orchid Forest

Tempat wisata Orchid Forest di Lembang Bandung begitu memuaskan para pecinta bunga-bunga. Tidak heran, kawasan ini sebenarnya merupakan lahan budidaya konservasi bunga anggrek.

Mengunjungi Orchid Forest di pagi hari memang membuat Anda terkesan. Tapi, keindahannya di malam hari pun tak kalah bikin terpesona.

Lokasi dan Harga Tiket Masuk : Jalan Anyar No.49, Genteng, Cikole, Kecamatan Lembang / Rp 40.000

