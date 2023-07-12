Menelusuri Jejak Kerajaan Thailand di Curug Dago, Wisata Alam Bersejarah yang Terlupakan

KOTA Bandung, Jawa Barat memiliki banyak destinasi wisata alam eksotis. Seperti panorama Curug Dago, air terjun indah yang menyuguhkan suasana alam serta prasasti peninggalan Kerajaan Thailand, yang mungkin tak banyak orang tahu.

Curug Dago berada di ketinggian 800 meter di atas permukaan laut (mdpl). Ketinggian air terjun hanya sekira 15 meter saja, karena terbentuk dari aliran Sungai Cikapundung yang mengalir dari Maribaya lalu memasuki Kota Bandung.

Meski begitu, curahan airnya tetap deras dan terlihat elok di pandang. Akses masuk ke Curug Dago terbilang sulit karena berada di tempat tersembunyi daerah Bukit Dago, yang masih termasuk kawasan Taman Hutan Raya Ir. H Djuanda Dago.

Curug Dago (Foto: Instagram/@lennysm)

Wisatawan yang hendak berkunjung bisa menggunakan kendaraan pribadi dan parkir di pelataran parkir Taman Budaya.

Tak jauh berbeda dengan air terjun pada umumnya, untuk melihat keindahan air dari debit tinggi, Anda harus menelusuri jalan setapak serta tangga yang cukup curam.

Selama perjalanan menuruni anak tangga, wisatawan akan disuguhkan dengan pemandangan alam berupa pepohonan yang hijau serta sejuknya angin sepoi-sepoi.

Sesampainya di air terjun, pengunjung akan disuguhkan alam yang masih asri dan gemericik air di sekitarnya menyegarkan mata. Tak lupa untuk berswafoto dengan view air terjun yang mengalir di antara dua tebing batu.