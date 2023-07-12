Alamak! Cantiknya Telaga Nirwana, Kepingan Surga di Pulau Rote dengan Sejuta Pesona

PULAU Rote, ialah sebuah kepulauan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang letaknya paling selatan Indonesia. Kendati begitu, pesona alam Pulau Rote tak kalah memesona dengan pulau lainnya.

Daerah Pulau Rote juga terkenal dengan kekhasan budidaya lontar, wisata alam pantai, musik sasando, dan topi adat Ti'i langga.

Salah satu pesona alam memikat yang dimiliki Pulau Rote, yakni Telaga Nirwana. Pemandangan asri yang dimiliki telaga ini seakan menenangkan hati para pengunjungnya.

BACA JUGA: Review Hotel Paling Mewah dan Nyaman di Pulau Rote

Maka tak heran, lantaran keindahannya, Telaga Nirwana membuat warga menjulukinya sebagai 'Kepingan Surga di Pulau Rote' yang masih jarang terjamah wisatawan.

(Foto: Instagram/@aryawiznu)

Namun beberapa tahun belakangan ini, Telaga Nirwana mulai populer di kalangan wisatawan.

Telaga Nirwana menyajikan keindahan alam yang luar biasa di mana terdapat sebuah batu yang berbentuk hati.

Batu tersebut tercipta secara alami di tengah telaga dan dikelilingi bentangan pasir putih di dasar air yang tembus pandang.

Pemandangan telaga ini sangat memesona dengan kehadiran teluk sepanjang kurang lebih 700 meter dan bermuara pada sebuah telaga yang menjorok tepat ke dalam sebuah gua yang sangat indah.