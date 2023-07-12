Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Mantap! Padang Juara 1 Lomba Pemasaran Pariwisata Kemenparekraf

Antara , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |16:00 WIB
Mantap! Padang Juara 1 Lomba Pemasaran Pariwisata Kemenparekraf
Pantai Padang di Kota Padang, Sumatera Barat. (Foto: ANTARA/Iggoy El Fitra)
A
A
A

DINAS Pariwisata Kota Padang, Sumatera Barat meraih juara satu lomba video kreatif Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI) dalam program Apresiasi Pemasaran Pariwisata Indonesia 2023 yang diumumkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI.

"Alhamdulillah Padang berhasil menjadi juara satu pada Apresiasi Pemasaran Pariwisata Indonesia (APPI) pada tema kuliner, ini wujud dari komitmen kami dalam memajukan pariwisata Padang," kata Kepala Dinas Pariwisata Padang, Yudi Inxdra Syani dikutip dari ANTARA, Kamis (13/7/2023).

 BACA JUGA:

Ia mengatakan, pengumuman pemenang pada 10 Juli 2023. Dalam lomba tersebut video yang diproduksi Kota Padang melalui Dinas Pariwisata berhasil mengungguli dinas pariwisata lain dari berbagai kabupaten serta kota di Indonesia.

"Prestasi ini menjadi motivasi bagi Pemkot Padang khususnya dinas pariwisata agar terus meningkatkan pelayanan serta kinerja ke depan, serta berperan aktif dalam kegiatan pemajuan pariwisata daerah," jelasnya

 Ilustrasi

Air Terjun Lubuk Tampuruang di Padang (Okezone.com/Rus Akbar)

Ia menjelaskan, video tema kuliner yang berhasil menjadi juara satu berjudul "Taste Of Padang" yang sudah diunggah di kanal youtube Pesona Indonesia.

 BACA JUGA:

Dalam video yang digarap selama sepekan tersebut pemkot menyajikan berbagai menu kuliner di Padang mulai dari rendang, lamang tapai, lapek bugih, kue sapik, dan lainnya yang dikemas dalam editing serta pengambilan video menarik.

Untuk diketahui lomba video kreatif Bangga Berwisata Indonesia (BBWI) antar dinas pariwisata daerah se-Indonesia adalah bagian dari program APPI yang diselenggarakan Kemenparekraf RI.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/406/3068051/angela_tanoesoedibjo-ZckG_large.jpg
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Sebut Sektor Pariwisata Nasional Berkembang Pesat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067243/meriahkan_motogp_2024_kemenparekraf_rilis_program_road_to_mandalika-uEbX_large.jpg
Meriahkan MotoGP 2024, Kemenparekraf Rilis Road to Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067239/kemenparekraf_anggarkan_rp38_miliar_untuk_renovasi_gedung_pesona_nusantara-qnTV_large.jpg
Kemenparekraf Anggarkan Rp38 Miliar untuk Biaya Renovasi Gedung Pesona Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/406/3058385/kemenparekraf_dan_pemprov_gorontalo_jalin_kolaborasi-rZB3_large.JPG
Kemenparekraf dan Pemprov Gorontalo Jalin Kolaborasi Ciptakan Pariwisata Berkualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/406/3055380/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-8Swk_large.JPG
Sambangi Ponpes Az-Ziyadah Klender, Sandiaga Ajak Santri Perkuat Ekraf Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/406/3053969/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-b76N_large.JPG
Sandiaga Uno Bertemu Menteri Kebudayaan Polandia, Bahas Apa?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement