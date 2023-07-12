Mantap! Padang Juara 1 Lomba Pemasaran Pariwisata Kemenparekraf

DINAS Pariwisata Kota Padang, Sumatera Barat meraih juara satu lomba video kreatif Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI) dalam program Apresiasi Pemasaran Pariwisata Indonesia 2023 yang diumumkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI.

"Alhamdulillah Padang berhasil menjadi juara satu pada Apresiasi Pemasaran Pariwisata Indonesia (APPI) pada tema kuliner, ini wujud dari komitmen kami dalam memajukan pariwisata Padang," kata Kepala Dinas Pariwisata Padang, Yudi Inxdra Syani dikutip dari ANTARA, Kamis (13/7/2023).

Ia mengatakan, pengumuman pemenang pada 10 Juli 2023. Dalam lomba tersebut video yang diproduksi Kota Padang melalui Dinas Pariwisata berhasil mengungguli dinas pariwisata lain dari berbagai kabupaten serta kota di Indonesia.

"Prestasi ini menjadi motivasi bagi Pemkot Padang khususnya dinas pariwisata agar terus meningkatkan pelayanan serta kinerja ke depan, serta berperan aktif dalam kegiatan pemajuan pariwisata daerah," jelasnya

Air Terjun Lubuk Tampuruang di Padang (Okezone.com/Rus Akbar)

Ia menjelaskan, video tema kuliner yang berhasil menjadi juara satu berjudul "Taste Of Padang" yang sudah diunggah di kanal youtube Pesona Indonesia.

Dalam video yang digarap selama sepekan tersebut pemkot menyajikan berbagai menu kuliner di Padang mulai dari rendang, lamang tapai, lapek bugih, kue sapik, dan lainnya yang dikemas dalam editing serta pengambilan video menarik.

Untuk diketahui lomba video kreatif Bangga Berwisata Indonesia (BBWI) antar dinas pariwisata daerah se-Indonesia adalah bagian dari program APPI yang diselenggarakan Kemenparekraf RI.