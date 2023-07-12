Mau Liburan ke Jepang? Traveler Wajib Pelajari Dulu 5 Hal Ini

JEPANG salah satu negara favorit wisatawan di Asia. Selain punya alam yang indah, Negeri Sakura juga terkenal dengan kebudayaan yang unik. Masyarakat Jepang hidup dengan nilai-nilai budaya yang membuat mereka begitu kuat sebagai bangsa.

Karakteristik orang Jepang yang rajin, ulet, mengutamaan kepentingan bersama, dan disiplin waktu menjadi salah satu kunci bagi negaranya meraih kemajuan pesat. Jepang kini termasuk salah satu negara termaju di dunia.

Jika Anda ingin liburan yang menggabungkan budaya tradisional dan kehidupan modern, maka Jepang adalah tempatnya.

Anda akan menemukan kota dan lingkungan yang masih mempertahankan budaya lama sejak zaman kuno. Selain itu, Anda juga bisa menemukan gedung-gedung tinggi dan teknologi yang canggih.

Namun, sebelum berangkat ke Jepang, ada baiknya Anda mempelajari beberapa aturan tak tertulis dan beberapa hal yang harus Anda lakukan saat berada di Jepang.

Kota Tokyo, Jepang

Berikut beberapa di antaranya, seperti yang dilansir dari Travel Daily News Asia ;

Belajar bahasa Jepang

Meskipun jumlah orang Jepang yang bisa berbahasa Inggris semakin meningkat setiap harinya, Anda akan lebih merasa percaya diri jika bisa berbicara dengan bahasa lokal, meskipun hanya beberapa kalimat dasar.

Selain itu, belajar bahasa Jepang juga bisa membantu Anda saat bepergian. Ketika Anda tersesat dan membutuhkan panduan arah, Anda bisa bertanya ke warga sekitar menggunakan bahasa ibu mereka.

Tepat waktu

Orang-orang Jepang dikenal sangat tepat waktu. Bahkan, itu sudah seperti budaya bagi mereka. Jika Anda berencana untuk bertemu dengan orang Jepang, Anda harus datang tepat waktu, karena jika terlambat, Anda akan dianggap tidak sopan.

Terlambat di negara asal Anda mungkin bisa ditoleransi, tetapi terlambat satu menit di Jepang sangat tidak disukai penduduk setempat. Bahkan, sistem transportasi mereka juga selalu tepat waktu.