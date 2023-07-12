Hore! 22 Hotel Berbintang Tawarkan Diskon hingga 40 Persen di Jakarta Fair 2023

JAKARTA Fair Kemayoran atau Pekan Raya Jakarta (PRJ) 2023 di JIEXpo Kemayoran, jakarta Pusat semakin meriah dengan berbagai event seni dan budaya. Ada juga tawaran diskon besar-besaran dari 22 hotel berbintang di Ibu Kota.

Diskon dalam rangka Hari Ulang Tahun Ke-496 Kota Jakarta tersebut hasil kolaborasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta dan Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta.

Selama acara, semua pengunjung dapat memanfaatkan diskon eksklusif hingga 40 persen untuk bersantap atau mengadakan acara seperti pernikahan, ulang tahun, dan pertemuan lainnya di properti Accor di seluruh Jakarta.

BACA JUGA:

Untuk mendapatkan diskon ini, pengunjung PRJ 2023 diundang untuk mengunjungi booth Jakcation di Hall C, di mana hotel-hotel Accor akan hadir mulai tanggal 9-16 Juli 2023, dengan berbagai penawaran menarik.

Chief Executive Officer of Accor's Premium, Midscale and Economy Division in Asia, Garth Simmons, mengatakan bahwa pihaknya sangat senang dapat berpartisipasi dalam kolaborasi di acara Jakarta Fair Kemayoran yang merupakan acara tahunan yang sangat populer bagi masyarakat.

“Kami berharap keterlibatan kami dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan berkelanjutan industri pariwisata dan perhotelan, khususnya di provinsi DKI Jakarta. Partisipasi ini memberi kami kesempatan untuk menghadirkan pengalaman luar biasa dari hotel-hotel kami yang berada di wilayah Jakarta,” ujar Simmons, Rabu (12/7/2023).

Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta, Andhika Permata. Ia mengatakan, kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan pariwisata, khususnya di Provinsi DKI Jakarta, dengan mempromosikan berbagai pilihan untuk berwisata, tempat makan, dan berbagai produk kreatif dari para pelaku UMKM.

BACA JUGA:

“Jakarta memiliki banyak destinasi ikonik yang disukai, termasuk Kawasan Kota Tua, Monumen Nasional, Taman Mini Indonesia Indah, Ancol Taman Impian dan banyak lagi. Destinasi-destinasi wisata ini semakin didukung oleh akses transportasi yang terintegrasi dengan baik, memastikan kenyamanan dan keamanan baik untuk wisatawan nusantara maupun mancanegara selama mereka berkunjung ke Jakarta,” tuturnya.

Tercatat, 22 hotel berbintang yang berpartisipasi dalam penawaran ini antara lain Novotel Jakarta Cikini, Novotel Jakarta Gajah Mada, Novotel Jakarta Mangga Dua Square, Mercure Convention Center Ancol Jakarta, Mercure Jakarta Batavia, Mercure Jakarta Cikini, Mercure Jakarta Gatot Subroto, Mercure Jakarta Kota, Mercure Jakarta Pantai Indah Kapuk, Mercure Jakarta Sabang dan Mercure Jakarta Simatupang.

Lalu, ada juga hotel All Seasons Jakarta Thamrin, ibis Styles Jakarta Airport, ibis Styles Jakarta Gajah Mada, ibis Styles Jakarta Mangga Dua Square, ibis Styles Jakarta Simatupang, ibis Styles Jakarta Sunter, ibis Styles Jakarta Tanah Abang, ibis Jakarta Arcadia, ibis Jakarta Harmoni, ibis Jakarta Senen, ibis Budget Jakarta Cikini, dan ibis Budget Jakarta Menteng.