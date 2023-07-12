Kisah Sunan Kalijaga Taklukkan Prabu Siliwangi dengan Tombak Sakti Nyi Roro Kidul

SUNAN Kalijaga merupakan seorang tokoh walisongo yang hidup di masa Kesultanan Demak dan Kesultanan Cirebon. Makamnya berada di Kadilangu, Demak, Jawa Tengah. Sunan Kalijaga dikenal sebagai sosok wali yang memasukkan pengaruh Islam dalam tradisi dan budaya Jawa.

Dalam cerita legenda dikisahkan bahwa Kalijaga pernah menikah dengan Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan Jawa. Nyi Roro Kidul adalah nama lain dari Dewi Nawang Wulan, anak Prabu Siliwangi dari istrinya Ratu Palaga Inggris.

Setelah menikah, Nyi Roro Kidul memberikan alat sakti ke Sunan Kalijaga yang dengannya ia menaklukkan Prabu Siliwangi hingga Raja Agung Sunda Pajajaran itu masuk Islam.

Alkisah zaman dulu terjadi perang saudara antara Prabu Siliwangi yang terkenal sakti mandraguna dengan pasukan Kerajaan

Cirebon. Pasukan dari Cirebon baik itu Pangeran Arya Kemuning, Dewi Nyimas Gandasari hingga Nyimas Roro Kencono Wungu tak ada yang mampu menandingi kekuatan Prabu Siliwangi.

Ilustrasi Nyi Roro Kidul

Kemudian diutuslah Sunan Kalijaga untuk melawan Prabu Siliwangi, namun tidak berhasil juga. Kalijaga akhirnya memohon petunuuk gurunya, Sunan Gunung Jati.

Sang guru menyarankan Kalijaga untuk mendapatkan Tombak Karera Reksa, senjata sakti milik Nyi Roro Kidul. Hanya dengan tombak pusaka itu Siliwangi bisa dikalahkan.

Sunan Kalijaga kemudian menemui Nyi Roro Kidul untuk mendapatkan tombak sakti tersebut. Tapi, Roro Kidul malah meminta Kalijaga mempertemukannya dengan Raja Cirebon, Panatagama. Ternyata Nyi Roro Kidul memendam rasa cinta ke Sunan Kalijaga.

Roro Kidul mengatakan bahwa tombak pusaka dimilikinya hanya boleh diberikan kepada suaminya. Untuk itulah kemudian Sunan Gunung Jati meminta Sunan Kalijaga menikahi Nyi Roro Kidul. Kalijaga menerima saran gurunya.