Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Kisah Sunan Kalijaga Taklukkan Prabu Siliwangi dengan Tombak Sakti Nyi Roro Kidul

Asthesia Dhea Cantika , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |18:00 WIB
Kisah Sunan Kalijaga Taklukkan Prabu Siliwangi dengan Tombak Sakti Nyi Roro Kidul
Ilustrasi Prabu Siliwangi. (Istimewa)
A
A
A

SUNAN Kalijaga merupakan seorang tokoh walisongo yang hidup di masa Kesultanan Demak dan Kesultanan Cirebon. Makamnya berada di Kadilangu, Demak, Jawa Tengah. Sunan Kalijaga dikenal sebagai sosok wali yang memasukkan pengaruh Islam dalam tradisi dan budaya Jawa.

Dalam cerita legenda dikisahkan bahwa Kalijaga pernah menikah dengan Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan Jawa. Nyi Roro Kidul adalah nama lain dari Dewi Nawang Wulan, anak Prabu Siliwangi dari istrinya Ratu Palaga Inggris.

Setelah menikah, Nyi Roro Kidul memberikan alat sakti ke Sunan Kalijaga yang dengannya ia menaklukkan Prabu Siliwangi hingga Raja Agung Sunda Pajajaran itu masuk Islam.

 BACA JUGA:

Alkisah zaman dulu terjadi perang saudara antara Prabu Siliwangi yang terkenal sakti mandraguna dengan pasukan Kerajaan

Cirebon. Pasukan dari Cirebon baik itu Pangeran Arya Kemuning, Dewi Nyimas Gandasari hingga Nyimas Roro Kencono Wungu tak ada yang mampu menandingi kekuatan Prabu Siliwangi.

 Ilustrasi

Ilustrasi Nyi Roro Kidul

Kemudian diutuslah Sunan Kalijaga untuk melawan Prabu Siliwangi, namun tidak berhasil juga. Kalijaga akhirnya memohon petunuuk gurunya, Sunan Gunung Jati.

Sang guru menyarankan Kalijaga untuk mendapatkan Tombak Karera Reksa, senjata sakti milik Nyi Roro Kidul. Hanya dengan tombak pusaka itu Siliwangi bisa dikalahkan.

 BACA JUGA:

Sunan Kalijaga kemudian menemui Nyi Roro Kidul untuk mendapatkan tombak sakti tersebut. Tapi, Roro Kidul malah meminta Kalijaga mempertemukannya dengan Raja Cirebon, Panatagama. Ternyata Nyi Roro Kidul memendam rasa cinta ke Sunan Kalijaga.

Roro Kidul mengatakan bahwa tombak pusaka dimilikinya hanya boleh diberikan kepada suaminya. Untuk itulah kemudian Sunan Gunung Jati meminta Sunan Kalijaga menikahi Nyi Roro Kidul. Kalijaga menerima saran gurunya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/29/406/2976997/legenda-asmara-nyi-roro-kembang-sore-cinta-tanpa-restu-berujung-maut-mg2Kfa5MHl.JPG
Legenda Asmara Nyi Roro Kembang Sore, Cinta Tanpa Restu Berujung Maut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/31/406/2963344/sumur-sri-tanjung-bukti-kesetiaan-istri-pada-suami-cikal-bakal-nama-banyuwangi-qY2fM71nnp.JPG
Sumur Sri Tanjung, Bukti Kesetiaan Istri pada Suami Cikal Bakal Nama Banyuwangi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/24/406/2926679/kisah-kesaktian-orang-suku-koto-yang-tidak-akan-bisa-dimangsa-buaya-Mw0rlA3XcR.jpg
Kisah Kesaktian Orang Suku Koto yang Tidak Akan Bisa Dimangsa Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/20/406/2849368/sakti-dan-perkasa-prabu-siliwangi-mampu-taklukkan-151-istri-Tw9ngGDG7Y.jpg
Sakti dan Perkasa, Prabu Siliwangi Mampu Taklukkan 151 Istri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/07/406/2843011/5-sosok-wanita-mistis-penguasa-dunia-gaib-terpopuler-di-indonesia-kisahnya-ada-yang-difilmkan-PEBxhx7xAT.jpeg
5 Sosok Wanita Mistis Penguasa Dunia Gaib Terpopuler di Indonesia, Kisahnya Ada yang Difilmkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/28/406/2838396/legenda-calon-arang-janda-kejam-biang-wabah-yang-hobi-ritual-di-kuburan-6q1UbKNtDT.JPG
Legenda Calon Arang, Janda Kejam Biang Wabah yang Hobi Ritual di Kuburan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement