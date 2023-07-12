Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Menguak Asal-usul Penamaan Demak hingga Dijuluki Kota Wali

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |15:00 WIB
Menguak Asal-usul Penamaan Demak hingga Dijuluki Kota Wali
Masjid Agung Demak di Demak, Jawa Tengah saat PPKM. (Foto: ANTARA/Aji Setyawan)
A
A
A

KABUPATEN Demak di Jawa Tengah punya sejarah panjang. Dijuluki Kota Wali, dulu wilayah ini merupakan pusat Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di tanah Jawa yang didirikan oleh Raden Patah pada abad 15 Masehi.

Kerajaan Demak dibantu Wali Songo menyebarkan Islam ke seluruh Jawa bahkan sampai Kalimantan. Situs-situs peninggalan Kesultanan Demak hingga kini masih terjaga dengan baik dan jadi objek wisata.

 BACA JUGA:

Salah satunya adalah Masjid Agung Demak, yang berdiri pada 1477 dan konon jadi tempat berkumpul para wali atau ulama di masa lalu. Ini salah satu masjid tertua di Nusantara.

Kabupaten Demak memiliki luas wilayah 897,43 kilometer persegi dengan populasi penduduk lebih dari 1,1 juta jiwa.

 BACA JUGA:

Mengutip dari Wikipedia, nama Demak diyakini berasal dari kata bahasa Arab, Dhima yang berarti rawa. Ya, Demak berdiri di atas tanah yang dulunya adalah rawa atau tanah berlumpur.

Hingga saat ini pada saat musim hujan beberapa kawasan di Demak kerap digenangi air. Sedangkan di musim kemarau tanahnya retak. Karena tanahnya labil, jalan raya di Demak mudah rusak. Sehingga pembangunan jalan di Demak menggunakan beton.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/408/3148698/pramono_anung-eFJi_large.jpg
Tarik Wisatawan, Gubernur Pramono Anung Sulap Pasar Baru Jadi Destinasi Wisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/408/3147354/360_jakarta-QMSj_large.jpeg
Sensasi Nonton Live Music hingga Panorama 360 Derajat Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145608/candi_prambanan-es6y_large.jpg
Libur Sekolah, Ini Manfaat Ajak si Kecil Eksplorasi Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145594/candi_borobudur-Jfmv_large.jpg
6 Rekomendasi Destinasi Study Tour Seru untuk Mengisi Liburan Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/406/3144914/monas-w7uX_large.jpeg
20 Tempat Wisata Hits di Jabodetabek, Cocok untuk Libur Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/406/3144587/kereta_api-X0ym_large.jpg
Jangan Lupa Liburan, Ada Diskon Tiket Kereta hingga Pesawat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement