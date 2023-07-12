Menguak Asal-usul Penamaan Demak hingga Dijuluki Kota Wali

KABUPATEN Demak di Jawa Tengah punya sejarah panjang. Dijuluki Kota Wali, dulu wilayah ini merupakan pusat Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di tanah Jawa yang didirikan oleh Raden Patah pada abad 15 Masehi.

Kerajaan Demak dibantu Wali Songo menyebarkan Islam ke seluruh Jawa bahkan sampai Kalimantan. Situs-situs peninggalan Kesultanan Demak hingga kini masih terjaga dengan baik dan jadi objek wisata.

BACA JUGA:

Salah satunya adalah Masjid Agung Demak, yang berdiri pada 1477 dan konon jadi tempat berkumpul para wali atau ulama di masa lalu. Ini salah satu masjid tertua di Nusantara.

Kabupaten Demak memiliki luas wilayah 897,43 kilometer persegi dengan populasi penduduk lebih dari 1,1 juta jiwa.

BACA JUGA:

Mengutip dari Wikipedia, nama Demak diyakini berasal dari kata bahasa Arab, Dhima yang berarti rawa. Ya, Demak berdiri di atas tanah yang dulunya adalah rawa atau tanah berlumpur.

Hingga saat ini pada saat musim hujan beberapa kawasan di Demak kerap digenangi air. Sedangkan di musim kemarau tanahnya retak. Karena tanahnya labil, jalan raya di Demak mudah rusak. Sehingga pembangunan jalan di Demak menggunakan beton.