Spesial Ulang Tahun! Pesan Hotel & Tiket Pesawat Pakai Digibank di Mister Aladin Diskon s.d Rp134.000!

ADA kabar gembira nih buat para pengguna kartu kredit digibank! Soalnya, DBS lagi ulang tahun yang ke-34!

Jadi, ada promo menarik yang bisa Anda dapatkan, apalagi kalau transaksinya di Mister Aladin.

Dapatkan diskon hingga Rp134.000 untuk pemesanan hotel dan tiket pesawat di Mister Aladin! Promonya berakhir 4 hari lagi, yakni hanya sampai 16 Juli 2023 saja. Makanya, buruan pesan sebelum kehabisan ya!

Menariknya, promo ini berlaku untuk semua hotel dan bebas periode menginap! Begitu pula dengan tiket pesawat, yang bisa digunakan untuk rute penerbangan domestik maupun internasional.

Yuk segera rencanakan liburan Anda dan pesan hotel beserta tiket pesawatnya di Mister Aladin. Ajak juga teman-teman atau keluarga Anda ya, supaya liburannya jadi lebih seru dan berkesan.