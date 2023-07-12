Dear Traveler, Inilah Waktu Terbaik Berwisata Naik Balon Udara di Cappadocia

WISATA balon udara di Cappadocia, Turki beroperasi sepanjang tahun, namun ada waktu terbaik untuk naik balon udara yaitu selama bulan Mei hingga Oktober.

Mengutip laman Golden Rama, selama Mei hingga Oktober, umumnya cuaca di Cappadocia cenderung baik sehingga lebih memudahkan untuk menikmati pemandangan Cappadocia dari balon udara.

Penyedia balon udara biasanya menjadwalkan terbang pada pagi hari, saat kondisi angin dianggap terbaik untuk terbang.

Wisata balon udara di Cappadocia diketahui menjadi salah satu yang paling populer dari Turki yang menawarkan wisata berkeliling kota dengan perspektif yang berbeda.

(Foto: Instagram/@cappadocia)

Wilayah Cappadocia sendiri membentang dari Kayseri ke Aksaray, didominasi oleh lanskap lembah-lembah eksotis sehingga membuat pemandangan Cappadocia terlihat menakjubkan bila disaksikan dari atas balon udara.

Selama kurang lebih 30-40 menit, wisatawan akan diajak untuk menyaksikan sejumlah tempat-tempat wisata memukau dan ternama di Cappadocia dari atas balon udara, seperti Goreme Village, Uchisar Castle, dan Cave Hotel.

Bagi wisatawan yang ingin liburan ke Cappadocia lebih mudah dan teratur dapat mempertimbangkan untuk menggunakan jasa agen travel yang sudah memiliki jadwal jelas dan tertata.