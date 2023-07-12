Viral Pria Berpeci Mau Ngopi Kepeleset Dekat Air Terjun, Ternyata Ini Lokasinya

SEORANG pria berpeci yang hendak ngopi kepeleset dekat air terjun. Videonya mendadak viral di media sosial dan dibagikan sebagai behind the scene video sebelumnya yang juga mendapat banyak penonton.

Tak hanya momen jatuhnya pria tersebut yang menyita perhatian, namun juga keindahan air terjun pada video tersebut juga membuat penasaran warganet. Kira-kira di mana sih air terjun itu?

(Foto: Twitter/@sosmedkeras)

Lokasinya yakni air terjun Coban Pelangi, di Dusun Ngadas, Ngadas, Kecamatan Pancakusumo, Malang.

Air terjun ini memiliki curahan air mencapai ketinggian 110 meter dan menariknya lagi dikelilingi oleh Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, suasana sejuk akan sangat terasa di sekitar kawasan ini.

(Foto: Twitter/@sosmedkeras)

Untuk mencapai air terjun ini, pengunjung perlu berjalan menuju air terjun sejauh sekitar 1 km dari pintu masuk.

Sama halnya dengan kondisi pria berpeci yang viral, pengunjung harus berhati-hati karena jalanan yang dilalui memang curam dan licin, terutama saat musim penghujan.

Setelah itu, pengunjung akan melewati jembatan bambu yang ikonik di Coban Pelangi. Jembatan bambu ini juga sering digunakan sebagai latar foto para pengunjung.