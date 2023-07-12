Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Intip Rumah Termegah di Inggris, Fasilitasnya Super Mewah Bikin Tercengang

Farid Maulana Faqih , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |10:01 WIB
Intip Rumah Termegah di Inggris, Fasilitasnya Super Mewah Bikin Tercengang
Rumah mewah terbesar di Inggris (Foto: Heres)
A
A
A

RUMAH terbesar selama 100 tahun di Inggris akan dibangun di atas sebidang tanah senilai 20 juta pound. Mansion megah ini mulai dijual melalui Sotheby's International Realty.

Dirancang oleh arsitek klasik terkenal Profesor Robert Adam, rumah megah ini terdiri dari 11 kamar tidur dan 12 kamar mandi.

Meskipun belum dibangun, St John's House, yang terinspirasi oleh The Great Gatsby, akan didirikan di atas tanah di Cotswolds senilai 20 juta pound.

Mengutip laman News.com.au, Realty Internasional Sotheby menggambarkan St John's House sebagai karya agung.

Properti ini merupakan rumah unggulan kelas dunia dan rumah terbesar di Inggris selama lebih dari 100 tahun.

Rumah Termegah di Inggris

Rumah mewah di Inggris (Foto: SWNS)

Rumah itu sendiri akan menjangkau 6.317 meter persegi, tidak termasuk akomodasi dan fasilitas tambahan. Terletak di taman yang benar-benar pribadi, rumah ini menempati posisi yang ditinggikan, dengan pemandangan menakjubkan di area Cotswolds.

"Didesain untuk pembeli paling cerdas di dunia. Memungkinkan mereka dan keluarga menikmati kepemilikan mereka yang berharga, mulai dari koleksi seni yang indah, anggur, mobil klasik, hingga kuda-kuda asli dan barang antik," tulis situs web Sotheby.

"Ini adalah rumah yang luar biasa dan jarang. Koleksi yang tak ternilai,"

Situs web Sotheby menjelaskan, "St John's House menghadap ke beberapa pedesaan paling indah di Inggris dan siap untuk membangun standar Anda yang menuntut, serta kebutuhan gaya hidup yang tepat,"

"Semua ruang internal dapat dikonfigurasi untuk gaya hidup Anda," tembahnya.

