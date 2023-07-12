Bukan Gaji, Ternyata Ini Keuntungan Terbesar yang Didapat Pramugari Selama Bekerja

SEORANG awak kabin atau pramugari punya banyak tanggung jawab besar selama penerbangan yang tentunya sangat melelahkan.

Namun semua itu akan terbayar lunas dengan apa yang mereka peroleh sepanjang kariernya.

Hayley Bowles (40), seorang mantan pramugari British Airways mengungkap berbagai keuntungan yang didapatnya saat bekerja sebagai awak kabin maskapai Inggris Raya.

Wanita yang bekerja sebagai pramugari sejak berusia 25 tahun itu mengaku sangat menyukai pekerjaannya. Sayangnya ia diberhentikan pada 2020 silam imbas pandemi Covid-19 yang melanda dunia.

Saat ini, Hayley bekerja di Lukestone Care Centre di Maidstone dan mengaku sangat menikmati peran barunya di tempat itu. Namun sesekali ia masih merindukan masa-masa saat ia terbang tinggi di langit.

Hayley berbagi cerita bahwa salah satu keuntungan terbesar yang didapat dari pekerjaannya sebagai seorang pramugari di British Airways ialah perjalanannya.

"Selama bertahun-tahun, saya menikmati keuntungan dari pekerjaan yang saya lakukan," kata Hayley mengutip Express.co.uk.

"Terutama pada penerbangan jarak jauh yang bisa membawa saya ke tempat-tempat yang jauh dan itu sangat menyenangkan," tambahnya.

Dari perjalanannya itu, Hayley mendapatkan banyak petualangan yang hebat dan ia juga telah melakukan berbagai hal yang menurutnya menakjubkan.

"Saya mendapatkan beberapa petualangan hebat. Saya telah melakukan begitu banyak hal yang menakjubkan," kata wanita berambut pirang itu seraya mengenang sejumlah pengalaman mendebarkan saat dirinya menjelajahi berbagai tempat di luar negeri, seperti Meksiko dan Bermuda.