Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Bukan Gaji, Ternyata Ini Keuntungan Terbesar yang Didapat Pramugari Selama Bekerja

Farid Maulana Faqih , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |08:01 WIB
Bukan Gaji, Ternyata Ini Keuntungan Terbesar yang Didapat Pramugari Selama Bekerja
Ilustrasi (Foto: iStock)
A
A
A

SEORANG awak kabin atau pramugari punya banyak tanggung jawab besar selama penerbangan yang tentunya sangat melelahkan.

Namun semua itu akan terbayar lunas dengan apa yang mereka peroleh sepanjang kariernya. 

Hayley Bowles (40), seorang mantan pramugari British Airways mengungkap berbagai keuntungan yang didapatnya saat bekerja sebagai awak kabin maskapai Inggris Raya.

Wanita yang bekerja sebagai pramugari sejak berusia 25 tahun itu mengaku sangat menyukai pekerjaannya. Sayangnya ia diberhentikan pada 2020 silam imbas pandemi Covid-19 yang melanda dunia.

Saat ini, Hayley bekerja di Lukestone Care Centre di Maidstone dan mengaku sangat menikmati peran barunya di tempat itu. Namun sesekali ia masih merindukan masa-masa saat ia terbang tinggi di langit.

Hayley berbagi cerita bahwa salah satu keuntungan terbesar yang didapat dari pekerjaannya sebagai seorang pramugari di British Airways ialah perjalanannya.

Infografis Pramugari

"Selama bertahun-tahun, saya menikmati keuntungan dari pekerjaan yang saya lakukan," kata Hayley mengutip Express.co.uk.

"Terutama pada penerbangan jarak jauh yang bisa membawa saya ke tempat-tempat yang jauh dan itu sangat menyenangkan," tambahnya.

Dari perjalanannya itu, Hayley mendapatkan banyak petualangan yang hebat dan ia juga telah melakukan berbagai hal yang menurutnya menakjubkan.

"Saya mendapatkan beberapa petualangan hebat. Saya telah melakukan begitu banyak hal yang menakjubkan," kata wanita berambut pirang itu seraya mengenang sejumlah pengalaman mendebarkan saat dirinya menjelajahi berbagai tempat di luar negeri, seperti Meksiko dan Bermuda.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/406/3138657/yakin_selimut_di_pesawat_bersih_pramugari_ini_beberkan_faktanya-iIKR_large.jpg
Yakin Selimut di Pesawat Bersih? Pramugari Ini Beberkan Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/549/3138653/pramugari_ini_ungkap_pakaian_yang_membuat_kamu_auto_dikeluarkan_dari_pesawat-WiMV_large.jpg
Pramugari Ini Ungkap Pakaian yang Membuat Kamu Auto Dikeluarkan dari Pesawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/549/3136671/pramugari_ini_bocorkan_tips_rahasia_atasi_kembung_saat_penerbangan-RNxn_large.jpg
Pramugari Ini Bocorkan Tips Atasi Kembung Saat Penerbangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/549/3136455/pramugari_jet_blue_airways_alami_pelecehan_seksual_saat_bertugas-jY3Q_large.jpg
Pramugari Jet Blue Airways Alami Pelecehan Seksual saat Bertugas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/549/3135008/pramugari_ini_bagikan_tips_waktu_yang_tepat_merebahkan_kursi_di_pesawat-MAX8_large.jpg
Pramugari Ini Bagikan Tips Waktu yang Tepat Merebahkan Kursi di Pesawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/406/3134495/pramugari_tolak_permintaan_penumpang_disabilitas_ternyata_ini_alasannya-Zphb_large.jpg
Pramugari Tolak Permintaan Penumpang Disabilitas, Ternyata Ini Alasannya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement