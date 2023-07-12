Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Apa Itu Minor Travel Consent? Simak Jawabannya di Sini

Melati Pratiwi , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |06:04 WIB
Apa Itu Minor Travel Consent? Simak Jawabannya di Sini
Ilustrasi (Foto: momondo.com)
A
A
A

MUNGKIN Anda pernah mendengar istilah Minor Travel Consent, mungkin juga tidak. Sederhananya, ini merupakan formulir izin perjalanan anak.

Apabila seorang anak pergi bersama kedua orangtua surat ini tidak diperlukan. Tapi yang jadi masalah adalah ketika anak traveling dengan orang lain, maka minor travel consent ini sangat dibutuhkan.

Mengutip dari YouTube Eforms, minor travel consent dikatakannya sebagai formulir izin perjalanan anak di bawah umur.

Infografis Etika Dasar di Pesawat

Ketika mereka melakukan perjalanan domestik maupun internasional bersama orang lain, grup, organisasi, atau bahkan sendiri, izin orangtua sangatlah diperlukan.

Bahkan, US Passport Service Guide menekankan, minor travel consent ini menjadi sangat penting seiring meningkatkan kasus penculikan anak, khususnya kasus hak asuh hingga perdagangan manusia. Lalu, apa saja yang biasanya dicantumkan dalam minor travel consent?

Menurut travel government Canada, tidak ada pedoman resmi terkait isi dan format surat persetujuan.

Halaman:
1 2
      
