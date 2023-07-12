Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Ini Alasan Kenapa Penumpang Harus Tetap Pakai Sepatu Selama di Pesawat

Farid Maulana Faqih , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |04:45 WIB
Ini Alasan Kenapa Penumpang Harus Tetap Pakai Sepatu Selama di Pesawat
Ilustrasi (Foto: Pexels)
A
A
A

PENUMPANG pesawat selalu dianjurkan untuk mengenakan sepatu selama di dalam kabin. Seorang mantan pramugari British Airways, Hayley Bowles menjelaskan pentingnya tetap mengenakan alas kaki di dalam penerbangan, terutama saat lepas landas (take off) maupun mendarat (landing).

Seperti ketika terjadi kesalahan dalam penerbangan dan penumpang terpaksa harus dievakuasi dari pesawat, maka sepatu sangat penting untuk selalu dikenakan.

"Jika Anda sedang dievakuasi dari pesawat, Anda memerlukan sepatu dan Anda harus berlari," ujar Bowles kepada Express.

Seperti halnya kecelakaan pesawat yang terjadi pada September 2015 silam ketika sebuah pesawat British Airways terbakar saat akan lepas landas di landasan pacu Bandara Internasional McCarran di Las Vegas, Amerika Serikat.

Infografis Pramugari Seragam Terbaik

Pada saat itu penumpang harus dievakuasi dan jika mereka yang tidak menggunakan sepatu akan merasa rugi.

"Karena di Las Vegas sangat panas, telapak kaki mereka akan terasa terbakar saat berlarian melintasi landasan," kenang Bowles.

Menyusul insiden tersebut, dia memastikan para pelaku penerbangan agar tetap memakai alas kaki mereka. "Itu menjadi hal besar bagi saya karena saya sudah melihatnya secara langsung," tuturnya.

Bowles mengaku selalu mengingatkan para penumpang agar senantiasa mengenakan sepatu mereka saat pesawat hendak lepas landas. Meski para penumpang tidak tahu alasannya, pramugari akan tetap menekankan instruksi itu demi keselamatan.

Halaman:
1 2
      
