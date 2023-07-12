Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Puding Pie Jagung Keju, Alternatif Selain Rasa Cokelat

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |10:30 WIB
Resep Puding Pie Jagung Keju, Alternatif Selain Rasa Cokelat
Resep Puding Pie Jagung Keju, (Foto: Instagram @linagui.kitchen)
A
A
A

MENDENGAR hidangan penutup puding, yang terlintas di sebagian besar benak banyak orang adalah puding cokelat, stroberi atau susu manis.

Padahal puding bisa dikreasikan menjadi rasa yang lain agar tidak bosan, salah satunya dibuat dengan jagung keju. Sehingga menghasilkan kombinasi cita rasa gurih tapi juga masih ada semburat manis.

Selain dessert, puding cocok disajikan saat momen berkumpul bersama dengan keluarga, maupun teman-teman terdekat. Dilansir dari akun Instagram Instagram @linagui.kitchen, Kamis (13/7/2023), intip yuk uraian resep puding pie jagung keju di bawah ini.

Bahan puding;

250 gram jagung manis di pipil

200 ml santan instan

500 ml air

7 gram agar agar tanpa rasa (plain)

100 gr gula pasir

80 ml kental manis

1/4 sdt garam

1/4 sdt vanili

2 lembar daun pandan ( optional )

Pewarna makanan (kuning) secukupnya

 BACA JUGA:

Bahan puding keju;

 

100 gram keju oles keju cheddar

100 gram gula pasir

600 ml susu cair

7 gram agar agar swallow (plain)

1 sdm tepung maizena

1/4 sdt perisa vanila

1 sdm margarin

 BACA JUGA:

 

Topping:

 

100 gram jagung manis pipil, direbus

Daun pandan

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/298/3153592/laksa-1zY2_large.jpg
Resep Laksa Spaghetti, Hangat Cocok saat Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/298/3102840/yulita_intan-PNhj_large.jpg
Kombinasi Lezat Tahu dan Udang: Rahasia Sapo Tahu Gurih Mama Yulita Intan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102281/resep_ayam_masak_kurma_mama_lita-GYAh_large.jpg
Resep Ayam Masak Kurma yang Manis Pedas ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102280/resep_bugis_mandi-4mjp_large.jpg
Resep Membuat Bugis Mandi Lembut dan Gurih ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102272/resep_sayur_lodeh_salmon-YMvb_large.jpg
Kangen Masakan Indonesia? Coba Resep Sayur Lodeh Salmon ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/298/3101867/telur_acar_kuning-auMy_large.jpg
Resep Telur Acar Kuning ala Mama Lita, Praktis dan Lezat!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement