Resep Puding Pie Jagung Keju, Alternatif Selain Rasa Cokelat

MENDENGAR hidangan penutup puding, yang terlintas di sebagian besar benak banyak orang adalah puding cokelat, stroberi atau susu manis.

Padahal puding bisa dikreasikan menjadi rasa yang lain agar tidak bosan, salah satunya dibuat dengan jagung keju. Sehingga menghasilkan kombinasi cita rasa gurih tapi juga masih ada semburat manis.

Selain dessert, puding cocok disajikan saat momen berkumpul bersama dengan keluarga, maupun teman-teman terdekat. Dilansir dari akun Instagram Instagram @linagui.kitchen, Kamis (13/7/2023), intip yuk uraian resep puding pie jagung keju di bawah ini.

Bahan puding;

250 gram jagung manis di pipil

200 ml santan instan

500 ml air

7 gram agar agar tanpa rasa (plain)

100 gr gula pasir

80 ml kental manis

1/4 sdt garam

1/4 sdt vanili

2 lembar daun pandan ( optional )

Pewarna makanan (kuning) secukupnya

Bahan puding keju;

100 gram keju oles keju cheddar

100 gram gula pasir

600 ml susu cair

7 gram agar agar swallow (plain)

1 sdm tepung maizena

1/4 sdt perisa vanila

1 sdm margarin

Topping:

100 gram jagung manis pipil, direbus

Daun pandan