HOME WOMEN FOOD

Resep Babi Rica Manado, Bikin Nambah Nasi Terus!

Pradita Ananda , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |20:00 WIB
Resep Babi Rica Manado, Bikin Nambah Nasi Terus!
Resep Babi Rica Manado, (Foto: Instagram @fhiesusilowati)
A
A
A

Resep Babi Rica Manado, akan dipaparkan singkat lewat artikel berikut ini. Semoga bisa menjadi ide alternatif dalam mengolah daging babi menjadi lauk hidangan yang lezat.

Daging babi, tak berbeda dari daging sapi, kambing atau ayam memang bisa diolah menjadi berbagai jenis hidangan. Salah satunya termasuk diolah menjadi rica-rica, yang proses pembuatannya tak begitu rumit.

Nah bagi Anda yang mau memasak babi rica khas masakan Manado tapi tak tahu resepnya. Tenang, dikutip dari akun Instagram @Fhiesusilowati, Rabu (12/7/2023) berikut resep babi rica Manado yang bisa dicoba dimasak sendiri di rumah.

Bahan-bahan yang diperlukan;

 

500gr daging babi, direbus dulu selama 1 jam agar empuk, (sisakan sekira 300 ml air rebusannya)

3 lembar daun jeruk, iris kecil-kecil

Lengkuas secukupnya, geprek

3 batang serai, geprek

15 buah cabai merah, iris-iris tapi jangan terlalu tipis

Daun bawang, secukupnya

Kemangi, secukupnya

Garam, gula, kaldu jamur secukupnya sesuai selera

(Resep Babi Rica Manado, Foto: Instagram @Fhiesusilowati) 

Bumbu halus:

10 siung bawang merah

3 siung bawang putih

15 cabai rawit setan, jumlahnya bisa ditambah kalau mau lebih pedas

1 ruas kunyit

