Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Pasta Brokoli Super Creamy, Ide Menu Buat Makan Malam

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |15:30 WIB
Resep Pasta Brokoli Super <i>Creamy</i>, Ide Menu Buat Makan Malam
Resep pasta brokoli creamy dengan meatball, (Foto: Tangkapan layar Youtube Devina Hermawan)
A
A
A

PASTA merupakan hidangan populer di seluruh dunia yang disukai banyak orang. Selain jadi salah satu alternatif menu karbohidrat, pasta yang bisa diolah jadi berbagai variasi ini juga relatif mudah dimasak sendiri di rumah.

Jika bosan dengan menu pasta yang standard seperti bolognaise, aglio olio, atau pesto. Nah ini saatnya coba masak pasta yang sedikit berbeda, yakni pasta brokoli yang creamy dan menggugah selera.

Kombinasi sempurna antara pasta yang kenyal, saus krim yang lembut, dan brokoli segar menghasilkan sepiring pasta yang lezat dan bergizi. Jika bingung bagaimana cara membuatnya, dilansir dari channel Youtube Devina Hermawan, Rabu (12/7/2023) berikut resep pasta brokoli yang super creamy dari Chef Devina Hermawan.

Bahan utama;


120 gr spageti, rebus

1 bonggol brokoli, rebus

 BACA JUGA:

Bahan untuk bola daging;

 

175 gr daging sapi giling

175 gr ayam paha giling

½ buah bawang bombai

2 sdm minyak

1 butir putih telur

10 gr tepung roti putih

2 sdm keju parmesan parut

½ sdt baking powder

¼ sdt oregano kering

¾ sdt garam

2 sdt gula pasir

50 ml air

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/298/3153592/laksa-1zY2_large.jpg
Resep Laksa Spaghetti, Hangat Cocok saat Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/298/3102840/yulita_intan-PNhj_large.jpg
Kombinasi Lezat Tahu dan Udang: Rahasia Sapo Tahu Gurih Mama Yulita Intan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102281/resep_ayam_masak_kurma_mama_lita-GYAh_large.jpg
Resep Ayam Masak Kurma yang Manis Pedas ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102280/resep_bugis_mandi-4mjp_large.jpg
Resep Membuat Bugis Mandi Lembut dan Gurih ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102272/resep_sayur_lodeh_salmon-YMvb_large.jpg
Kangen Masakan Indonesia? Coba Resep Sayur Lodeh Salmon ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/298/3101867/telur_acar_kuning-auMy_large.jpg
Resep Telur Acar Kuning ala Mama Lita, Praktis dan Lezat!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement