Resep Pasta Brokoli Super Creamy, Ide Menu Buat Makan Malam

PASTA merupakan hidangan populer di seluruh dunia yang disukai banyak orang. Selain jadi salah satu alternatif menu karbohidrat, pasta yang bisa diolah jadi berbagai variasi ini juga relatif mudah dimasak sendiri di rumah.

Jika bosan dengan menu pasta yang standard seperti bolognaise, aglio olio, atau pesto. Nah ini saatnya coba masak pasta yang sedikit berbeda, yakni pasta brokoli yang creamy dan menggugah selera.

Kombinasi sempurna antara pasta yang kenyal, saus krim yang lembut, dan brokoli segar menghasilkan sepiring pasta yang lezat dan bergizi. Jika bingung bagaimana cara membuatnya, dilansir dari channel Youtube Devina Hermawan, Rabu (12/7/2023) berikut resep pasta brokoli yang super creamy dari Chef Devina Hermawan.

Bahan utama;





120 gr spageti, rebus

1 bonggol brokoli, rebus

Bahan untuk bola daging;

175 gr daging sapi giling

175 gr ayam paha giling

½ buah bawang bombai

2 sdm minyak

1 butir putih telur

10 gr tepung roti putih

2 sdm keju parmesan parut

½ sdt baking powder

¼ sdt oregano kering

¾ sdt garam

2 sdt gula pasir

50 ml air

