3 Sup Lezat yang Cocok Disantap dengan Nasi Putih

Setiap negara pasti punya ciri khas tersendiri dalam bidang kuliner, tak terkecuali Indonesia. Sebagai masyarakat Indonesia, tentu kita seringkali menyantap berbagai lauk pauk bersama nasi putih, termasuk aneka sup.

Bahkan, sebagian orang berkata ‘belum afdol kalau belum kena nasi’. Untungnya, Indonesia punya berbagai macam sup yang lezat dan cocok disantap bersama nasi putih. Rasanya pun segar dan bikin kenyang!

Deretan sup lezat yang cocok disantap bersama nasi putih

1. Sup Kaki Kambing

Saking populernya, Anda bisa menemukan hidangan ini mulai dari pedagang kaki lima hingga restoran mewah. Sup kaki kambing ini disajikan dengan dua versi, yakni kuah bening dan kuah putih yang ditambahkan santan.