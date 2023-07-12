6 Gaya Fashion Mewah Yoona SNSD di Drama King The Land, Harganya Bikin Gigit Jari!

SERIAL drama Korea King The Land tengah viral, banyak dibicarakan oleh para penonton setia serial drama Korea (drakor) dan juga para netizen di jagat maya.

Selain plot cerita yang ringan dan romantis, kualitas acting dan chemistry di antara pasangan pemeran utama, Lee Junho dan Lim Yoona. Visual gaya penampilan Yoona sebagai pemeran utama, Cho Sarang yang memukau dan memanjakan mata memang jadi salah satu daya tarik drama yang menduduki peringkat nomor satu di platform OTT global ternama tersebut.

Meski gaya fashion yang ditampilkan Yoona sebagai Cho Sarang relatif simpel, tapi jangan salah outfit hingga aksesori yang dipakai aktris top yang juga personel SNSD tersebut adalah fesyen mewah loh! Penasaran? Intip lima gaya fashion mewah Yoona SNSD di drama King The Land berikut ini, sebagaimana diwarta dari akun Instagram @kdrama_fashion, Rabu (12/7/2023)

1. Sling bag Miu Miu: Sebagai dua merek rumah mode terkenal Miu Miu, tentu saja Yoona pasti menjinjing salah satu koleksi dari Miu Miu. Contohnya saat di episode 6, Yoona terlihat mengenakan sling bag, Madras Leather Shoulder Bag warna hitam dengan monogram hardware emas dari Miu Miu yang dibanderol seharga USD2950 atau kurang lebih mencapai Rp44,3juta per piece.

2. Sweater Thom Browne: Pada episode 5, Yoona tampil sporty dalam balutan setelan set warna abu-abu terang keluaran koleksi rancangan desainer Thom Browne. Padanan atasan berupa Contrast Stripe Sweater seharga USD635 sekira Rp6,1juta dan rok Cotton Loopback Pleated Mini Skirt warna medium grey seharga USD790 atau kurang lebih Rp11,8juta.