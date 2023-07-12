Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Deretan Potret Terbaru Marion Jola Pakai Crop Top Ketat, Terlalu Hot Sampai Netizen Pusing!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |22:00 WIB
Deretan Potret Terbaru Marion Jola Pakai Crop Top Ketat, Terlalu Hot Sampai Netizen Pusing!
Marion Jola (Foto : Instagram/@lalamarionmj)
A
A
A

MARION Jola merupakan penyanyi pendatang baru yang terbilang cukup eksis di industri musik Tanah Air. Selain itu, ia juga kerap sukses mencuri perhatian di setiap penampilannya.

Penyanyi yang akrab disapa Lala ini selalu tampil percaya diri dengan berbagai outfit yang ia kenakan. Seperti pada penampilan yang baru-baru ini ia unggah di akun Instagramnya.

Dalam unggahan terbarunya, Lala lagi-lagi tampak percaya diri tampil seksi dengan tanktop crop berwarna putih. Seperti apa potretnya? Berikut diantaranya, dilansir dari akun Instagramnya @lalamarionmj, Rabu (12/7/2023). 

1. Angle bawah

Marion Jola

Dalam potret ini, Marion Jola tampak berfoto dari angle bawah. Lekuk tubuhnya yang terekspos membuat aura seksinya jelas makin terpancar.

Ia tampak memadukan atasan tanktop crop dengan celana jeans. Meski mengenakan outfit simpel, warna tanktop putih yang ia kenakan justru membuat kulit eksotisnya kian memukau.

2. Pose menggoda

Marion Jola

Dalam potret selanjutnya ini, Lala tampak melempar ekspresi fierce nan menggoda dari angle samping. Tatapan mautnya juga bisa membuat siapapun dibuat terpana.

Lala juga sengaja membiarkan sebagian rambutnya menutupi wajah cantiknya karena tertiup hembusan angin.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/612/3030065/marion_jola-PnDK_large.jpg
Marion Jola Pamer Bikini di Pinggir Pantai, Tampilkan Wajah Menggoda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/612/3021591/potret-marion-jola-ulang-tahun-ke-24-harus-rebahan-di-rumah-sakit-D23gWrGwQq.jpg
Potret Marion Jola Ulang Tahun Ke-24, Harus Rebahan di Rumah Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/12/612/3020852/marion-jola-tampil-seksi-dan-eksotis-dengan-dress-merah-netizen-kalau-kayak-gini-rela-maghrib-terus-2JZfRgDlSy.jpg
Marion Jola Tampil Seksi dan Eksotis dengan Dress Merah, Netizen: Kalau Kayak Gini Rela Maghrib Terus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/20/612/3010616/tampil-stunning-pakai-dress-hitam-marion-jola-disebut-mirip-j-lo-RPFY3bUnFw.jpg
Tampil Stunning Pakai Dress Hitam, Marion Jola Disebut Mirip J.Lo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/03/612/3004148/potret-seksi-marion-jola-di-pantai-pamer-perut-rata-bikin-salfok-qG7nGmIC64.jpg
Potret Seksi Marion Jola di Pantai, Pamer Perut Rata Bikin Salfok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/194/2997417/5-potret-marion-jola-pamer-tubuh-langsing-dan-kulit-eksotis-Xf45JpOyE5.jpg
5 Potret Marion Jola Pamer Tubuh Langsing dan Kulit Eksotis
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement