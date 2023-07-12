Deretan Potret Terbaru Marion Jola Pakai Crop Top Ketat, Terlalu Hot Sampai Netizen Pusing!

MARION Jola merupakan penyanyi pendatang baru yang terbilang cukup eksis di industri musik Tanah Air. Selain itu, ia juga kerap sukses mencuri perhatian di setiap penampilannya.

Penyanyi yang akrab disapa Lala ini selalu tampil percaya diri dengan berbagai outfit yang ia kenakan. Seperti pada penampilan yang baru-baru ini ia unggah di akun Instagramnya.

Dalam unggahan terbarunya, Lala lagi-lagi tampak percaya diri tampil seksi dengan tanktop crop berwarna putih. Seperti apa potretnya? Berikut diantaranya, dilansir dari akun Instagramnya @lalamarionmj, Rabu (12/7/2023).

1. Angle bawah





Dalam potret ini, Marion Jola tampak berfoto dari angle bawah. Lekuk tubuhnya yang terekspos membuat aura seksinya jelas makin terpancar.

Ia tampak memadukan atasan tanktop crop dengan celana jeans. Meski mengenakan outfit simpel, warna tanktop putih yang ia kenakan justru membuat kulit eksotisnya kian memukau.

2. Pose menggoda





Dalam potret selanjutnya ini, Lala tampak melempar ekspresi fierce nan menggoda dari angle samping. Tatapan mautnya juga bisa membuat siapapun dibuat terpana.

Lala juga sengaja membiarkan sebagian rambutnya menutupi wajah cantiknya karena tertiup hembusan angin.