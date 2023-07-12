Advertisement
HOME WOMEN FASHION

6 Potret Claire Grossman, WAGs Baru MU yang Cantik dan Hot!

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |18:00 WIB
6 Potret Claire Grossman, WAGs Baru MU yang Cantik dan Hot!
Claire Grossman (Foto: Instagram/@clairegrossman)
A
A
A

MANCHESTER United (MU) kedatangan bintang baru, Mason Mount dari Chelsea yang menjadi perbincangan hangat kalangan pencinta bola. Selain Mason Mount, kekasihnya Claire Grossman juga turut disorot.

Ini lantaran Claire Grossman akan masuk jajaran WAGs (kekasih atau istri pesepak bola) MU yang diyakini bakal menyedot perhatian dengan pesonanya. Claire merupakan seorang model dan influencer asal Amerika Serikat yang memiliki paras cantik.

Selain itu, Claire Grossman juga memiliki tubuh ideal yang diidam-idamkan banyak kaum Hawa. Penampilannya pun tak jarang terlihat seksi dengan outfit modis.

Berikut potret WAGs baru MU Claire Grossman yang dirangkum dari Instagram pribadinya, Rabu (12/7/2023).

Seksi pakai kemeja melorot

Claire Grossman

Pertama ada potret seksi Claire Grossman mengenakan kemeja garis-garis yang distyling melorot memperlihatkan tapi bra-nya dari samping. Selain itu, ekspresi dan tatapan mata Claire membuat aura seksinya kian terpancar.

Pose kece

Claire Grossman

Selanjutnya ada Claire berpose candid menunduk sembari memegang jaket. Gayanya tetap kece meski tak memperlihatkan wajahnya. Gaya outfitnya pun modis mengenakan tanktop dan celana panjang kulit dipadukan sneakers putih.

Pamer body ramping

Claire Grossman

Berikutnya ada gaya Claire tampil seksi mengenakan outfit tube top berwarna merah berbahan kulit. Dia memadukannya dengan celana panjang hitam yang modis. Selain stylish, terlihat Claire memiliki body ramping yang seksi.

Halaman:
1 2
      
