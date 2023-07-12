Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Potret Cantik Anggi Anggraeni Wanita yang Hilang Usai Nikah di Bogor

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |16:00 WIB
Potret Cantik Anggi Anggraeni Wanita yang Hilang Usai Nikah di Bogor
Potret Cantik Anggi Anggraeni Wanita yang Hilang Usai Nikah di Bogor (Foto: Twitter/@txtdranakmuda)
A
A
A

POTRET Cantik Anggi Anggraeni Wanita yang Hilang Usai Nikah di Bogor akan dibahas dalam artikel ini. Seperti apa potret Anggi Anggraeni? Simak ulasannya. 

Belakangan jagat maya dibuat heboh dengan sosok Anggi Anggraeni yang sempat dikabarkan hilang, tepatnya sehari setelah menikah dengan suaminya, Fahmi Husaeni (26).

Anggi sempat hilang dari rumahnya pada Senin 26 Juni 2023. Sebelum menghilang Anggi minta izin ke suaminya untuk mengambil pesanan ayam geprek melalui COD.

Setelah lebih dari sepekan dilakukan pencarian dengan melibatkan pihak kepolisian, Anggi ditemukan. Ia ternyata sengaja pergi bukan menghilang. Pengantin baru tersebut sengaja kabur dari rumah karena memiliki kekasih atau pacar.

Ia pun menjadi bulan-bulanan netizen. Banyak yang dibuat geram dan penasaran dengan sosok Anggi Anggraeni ini. Tak sedikit netizen yang juga mencari-cari potretnya.

Belakangan, beberapa potret Anggi Anggraeni mulai berseliweran di jagat maya, salah satunya di Twitter. Seperti yang diunggahan di akun Twitter @txtdranakmuda, berikut ini.

1. Potret saat menikah dengan Fahmi

Potret Cantik Anggi Anggraeni Wanita yang Hilang Usai Nikah di Bogor

(Potret Cantik Anggi Anggraeni Wanita yang Hilang Usai Nikah di Bogor, Foto: Twitter/@txtdranakmuda)

Salah satu potret yang viral di media sosial adalah potret Anggi saat melangsungkan akad nikah dengan Fahmi. Dalam potret berikut, Anggi dan Fahmi tampak tampil kompak dengan busana akad adat Sunda serba putih.

Anggi tampak duduk di sebelah Fahmi. Ia tampak cantik dalam balutan kebaya putih yang dihiasi dengan cape tile di bagian pundak.

Kebaya yang ia kenakan tampak dipadukan dengan kain batik. Tampak pula sebuah siger khas pengantin Sunda menghiasi hijab putih yang ia kenakan.

Wajahnya pun terlihat dipenuhi dengan riasan bernuansa pink, mulai dari blush on hinggga lipstick ombre, serta riasan mata bernuansa smokey eyes.

Halaman:
1 2
      
