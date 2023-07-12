Potret Mona Ratuliu Kenakan Hijab Aura Cantiknya Makin Bersinar, Netizen Doakan Istiqomah: Jangan Dilepas Lagi

ADA yang berbeda dari penampilan Mona Ratuliu kali ini. Jika sehari-hari biasanya Mona Ratuliu tampil tak mengenakan hijab, istri Indra Brasco ini bikin netizen pangling dengan penampilan barunya yang mengenakan hijab. Potret terbarunya mengenakan hijab pertama kali diketahui dari unggahan Instagram pribadinya.

Mona Ratuliu pun menjelaskan jika dirinya mengenakan hijab karena baru saja mengikuti kajian bersama Umi Pipik. Meski belum memutuskan untuk memantapkan hati mengenakan hijab, banyak netizen kagum dan mendoakan yang terbaik untuknya.

Berikut potret cantik Mona Ratuliu saat mengenakan hijab:

1. Berpose dengan hijab





Mona Ratuliu mengunggah potret dirinya yang mengenakan hijab berwarna hijab, lengkap dengan dalaman berwarna senada. Ia tersenyum ke arah kamera yang sukses bikin netizen pangling dan memuji penampilan terbarunya itu.

Mona Ratuliu juga sempat melempar pertanyaan yang tentu direspons dengan doa-doa terbaik dari netizen "Gimana? Udah pantes?" tulis Mona Ratuliu.

"UDAAAAH!!! Cuss pake jangan dilepas lagiii😍," sahut @nayzu***

"Cantiknyaaaaaaa, istiqomah ya bunda😍❤️," sambung @sinta***

"Kok kau lihat malah keliatan kaya anak ABG ya saking muda nya kalo pake jilbab," ujar @isti***

"Tambah bersinar .. masyaaAllah," kata @budi***

"Masya Allah pantes bnget bundaa....tambh kluar aura baik ny...klw cantik pasti ya," ungkap @fady***

2. Kajian bersama Umi Pipik dan rekan artis





Mona Ratuliu mengungkap jika ia mengenakan hijab karena ingin mengikuti pengajian bersama Umi Pipik serta beberapa rekan artis lain seperti Meisya Siregar, Zee Zee Shahab, Irish Bella, dan yang lainnya. Selain terlihat mengenakan hijab, dalam foto itu juga terlihat Mona Ratuliu mengenakan gamis yang menutupi hingga mata kaki.

Mereka semua terlihat anggun mengenakan hijab. Mona pun merasa bersyukur karena dapat berkumpul dengan rekan-rekannya dalam rangka melakukan kebaikan.