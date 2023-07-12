Manggung di Inggris, Jennie BLACKPINK Pilih Pakai Penutup Kepala Hitam

BLACKPINK lagi-lagi menuai sorotan usai berhasil mengukir sejarah menjadi artis K-pop pertama yang tampil sebagai salah satu artis yang beraksi di festival musik terkenal Inggris, Hyde Park British Summer Time Festival baru-baru ini.

Bukan hanya totalitas Lisa, Rose, Jisoo dan Jennie di atas panggung saja yang mencuri perhatian. Outfit manggung yang dikenakan girlgroup besutan YG Entertainment tersebut turut menjadi perbincangan netizen dan penggemar.

Contohnya gaya busana yang dikenakan oleh sang rapper, Jennie yang terlihat memakai busana dengan konseo serba hitam. Dari foto yang diunggah oleh salah satu akun Twitter @firejennie, terlihat pelantun hits How You Like That dan SOLO tersebut tampil seksi dalam balutan busana hitam yang memamerkan kakinya, memadukan dengan celana pendek dan atasan cutout.

(Foto: Twitter @firejennie)