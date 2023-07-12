Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Potret Dua Lipa Kenakan Dress Transparan Tanpa Bra di Premiere Barbie Jadi Sorotan, Disebut Saltum!

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |09:00 WIB
5 Potret Dua Lipa Kenakan Dress Transparan Tanpa Bra di Premiere Barbie Jadi Sorotan, Disebut Saltum!
Dua Lipa kenakan dress transparan tanpa bra (Foto: Instagram/@dualipa)
A
A
A

PREMIERE Film Barbie di Los Angeles, Amerika Serikat baru-baru ini mencuri perhatian dunia. Selain Morgot Robbie bintang utama film Barbie, sederet bintang Hollywood juga hadir di gelaran premiere tersebut.

Seperti acara megah pada umumnya, red carpet menjadi sasaran juru kamera memotret penampilan bintang Hollywood yang hadir. Salah satu yang paling menjadi sorotan adalah Dua Lipa.

Kenapa? Ini lantaran Dua Lipa seperti tampil tanpa busana alias bugil. Berikut potretnya yang Okezone rangkum dari Instagram @dualipa, Rabu (12/7/2023). 

Tampil paripurna

Dua Lipa

Mengisi soundtrack film, Dua Lipa tampil paripurna di Red Carpet World Premiere Barbie. Tidak ada unsur punk di style-nya, yang mana itu identik dengan Barbie. Malah, Dua Lipa tampil nyaris bugil.

Kenakan dress transparan

Dua Lipa

Ya, Dua Lipa mengenakan dress sleeveless see-through alias transparan bertabur kristal silver. Aksen fishnet di gaun tersebut semakin memungkinkan tubuh Dua Lipa terpampang nyata.

Tanpa bra

Dua Lipa

Bahkan, Dua Lipa membiarkan area sensitifnya terlihat oleh publik karena tanpa memakai bra. Ditambah lekuk tubuh yang terekspos, penampilan Dua Lipa terlihat begitu seksi!

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
