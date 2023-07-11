Dibantu MNC Vision Networks dan MNC Peduli, Ketua Yayasan Rumah Singgah ASF: Sangat Berarti

MNC Vision Networks bersama dengan MNC Peduli kembali menggelar kegiatan sosial, menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Ya, MNC Vision Networks berkolaborasi dengan MNC Peduli untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, lewat acara santunan di Rumah Singgah Yayasan Anonim Sahabat Fillah yang digelar hari ini Selasa (11/7/2023).

Dalam acara ini, MNC Vision Networks dan MNC Peduli membagikan bantuan berupa paket sembako dan kebutuhan dapur, yang diharapkan bisa berguna untuk penghuni rumah singgah Yayasan Anonim Sahabat Fillah.

Pembagian santunan ini pun disambut baik oleh para penghuni rumah singgah. Adelailah Fajri, Ketua Yayasan Anonim Sahabat Fillah mengaku begitu bersyukur dengan bantuan yang datang dari tim MNC Vision Network dan MNC Peduli.

(Foto: MPI/ Aldi Chandra)

“Alhamdulillah dengan kedatangan MNC ke sini itu di luar ekspektasi kita. Ini sangat berarti bagi kami,” ujar Adelaila, kala ditemui MNC Portal di acara Donasi Sosial MNC Vision Networks dan MNC Peduli di Rumah Singgah, Yayasan Anonim Sahabat Fillah, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (11/7/2023).

“Senang sekali karena ada kepedulian untuk pasien yang ada di rumah singgah kita,” imbuhnya.