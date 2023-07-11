Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Sembuhkan Luka Batin, Psikolog Caca Tengker Ungkap Apa Kunci Utamanya

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |23:30 WIB
Sembuhkan Luka Batin, Psikolog Caca Tengker Ungkap Apa Kunci Utamanya
Caca Tengker, (Foto: MPI/ Ayu Utami)
A
A
A

ARTIS sekaligus psikolog Caca Tengker mengungkapkan pandangannya mengenai cara mengobati luka batin. Menurutnya dari kacamata sebagai psikolog, Caca menilai yang namanya luka batin harus dituntaskan.

Ya, setiap orang yang menyimpan luka batin, dikatakan Caca pertama kali harus mau mengakui bahwa kondisi diri memang sedang terluka atau sedang tidak baik-baik saja.

"Sering kali kalau kita masih punya luka, enggak ada yang support, enggak ada yang tahu rasanya berat,” ujar Caca kala dijumpai di kawasan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (11/7/2023).

 BACA JUGA:

“Tapi kadang kitanya sendiri suka denial, ‘Aku enggak apa-apa, aku bergerak maju lagi’," sambungnya.

Caca menegaskan, kunci utama alias yang paling penting dalam proses penyembuhan luka batin adalah kesadaran diri sendiri untuk merawat.


"Sebenarnya proses penyembuhan itu yang paling utama menurutku adalah kesadaran. Tidak apa-apa loh buat menjadi lemah juga. Kita itu manusia, bukan mahkluk paling sempurna," kata Caca lagi.

Halaman:
1 2
      
