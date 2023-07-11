Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Gaya Parenting Santai ala Caca Tengker, Biarkan Anak Bebas Main di Luar Rumah

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |21:30 WIB
Gaya <i>Parenting</i> Santai ala Caca Tengker, Biarkan Anak Bebas Main di Luar Rumah
Caca Tengker, (Foto: Instagram @cacatengker)
A
A
A

Selebgram dan psikolog Caca Tengker membocorkan salah satu gaya pola asuhnya sebagai orang tua dari dua orang anak perempuan.

Sebagai ibu dari Ansara Maisadipta Tamin dan Aruni Damina Tamin, Caca mengaku ia dan suami Barry Tedja Tamin tidak membatasi aktivitas anak untuk mengeksplor dunia luar.

Bahkan perempuan bernama lengkap Alsi Mega Marsha Tengker ini tidak membatasi anak untuk bermain di luar rumah.

"Saya dan suami berusaha mendorong kreativitas dan imajinasi anak, termasuk dengan cara memberikan suasana menyenangkan bagi anak-anak lewat berbagai cara, salah satunya dengan bermain," ungkap Caca Tengker saat ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (11/7/2023).

Membebaskan anak bermain di luar rumah, Caca menyebut dirinya tidak khawatir dengan bakteri.

"Sebenernya aku pengguna Betadi** dari dulu, secara enggak sadar semua produknya ada di rumah. Sekarang aku pakai nasal spray kalau sudah gak enak badan dikit pakai itu. Sebab kesehatan dan tumbuh kembang anak-anak merupakan prioritas aku," jelas Caca panjang lebar.

 BACA JUGA:

(Rizky Pradita Ananda)

      
Telusuri berita women lainnya
