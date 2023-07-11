Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kolaborasi MNC Vision Networks dan MNC Peduli, Santuni Yayasan Anonim Sahabat Fillah

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |20:06 WIB
Kolaborasi MNC Vision Networks dan MNC Peduli, Santuni Yayasan Anonim Sahabat Fillah
Donasi sosial MNC Vision dan MNC Peduli, (Foto: MPI/ Aldi Chandra)
A
A
A

TEPAT hari ini, Selasa (11/7/2023) MNC Vision Networks bersama dengan MNC Peduli kembali menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dalam kegiatan sosial kali ini, MNC Vision Networks dan MNC Peduli berbagi pada yang membutuhkan dengan menyambangi rumah singgah, Yayasan Anonim Sahabat Filla. Dalam acara ini, MNC Vision Networks dan MNC Peduli membagikan berbagi bantuan.

Bantuan yang diberikan berupa paket sembako dan kebutuhan dapur yang diharapkan bisa berguna untuk penghuni rumah singgah Yayasan Anonim Sahabat Fillah. Septavia selaku HR HEAD MNC Vision Network, yang turun langsung memberikan bantuan, tampak antusias menyalurkan bantuan ini. Adapun Septa menjelaskan rangkaian acara santunan di rumah singgah Yayasan Anonim Sahabat Fillah.

 

 (Foto: MPI/ Aldi Chandra) 

“MNC Vision Networks bekerjasama dengan MNC Peduli untuk mewujudkan tanggung jawab sosial kepada masyarakat melalui program CSR,” kata Septavia, yang ditemui MNC Portal dalam acara Donasi Sosial MNC Vision Networks dan MNC Peduli di Rumah Singgah, Yayasan Anonim Sahabat Fillah, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (11/7/2023).

 BACA JUGA:

“Yakni dengan memberikan bantuan berupa sembako untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di Yayasan Anonim Sahabat Fillah ini,” lanjutnya. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/612/3139264/yayasan_harapan_papua_berterima_kasih_pemberian_kaca_mata_gatis_dari_mnc_peduli_dan_essilorluxottica-Z8g7_large.jpg
Yayasan Harapan Papua Berterima Kasih atas Pemberian Kaca Mata Gatis dari MNC Peduli dan EssilorLuxottica
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/612/3139248/mnc_peduli_gelar_pemeriksaan_mata_gratis_untuk_anak_anak_pedalaman_papua-Ervd_large.jpg
MNC Peduli Gelar Pemeriksaan Mata Gratis untuk Anak-Anak Pedalaman Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/13/1/3062680/lido_lake_resort_by_mnc_hotel_dan_mnc_peduli_bekerjasama_dengan_pt_recycle_maggot_indonesia-1VvD_large.jpg
Kerja Sama dengan Lido Lake Resort Kelola Sampah Organik, Pengelola Maggot: 300-400 Kilogram Setiap 2 Hari 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/13/1/3062677/mnc-7MG9_large.jpg
Gandeng PT Recycle Maggot Indonesia, Lido Lake Resort Tekan Jumlah Sampah Organik Dibuang ke TPA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/09/1/3060552/bantuan_mnc_peduli_di_kampung_ilmu_limo_depok-9y7Q_large.jpg
Terima Donasi Rak Buku Multifungsi dari MNC Peduli, Kampung Ilmu Limo: Membaca Itu Jendela Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/09/1/3060546/bantuan_mnc_peduli_di_kampung_ilmu_limo_depok-WNbc_large.jpg
MNC Peduli Berikan Rak Buku Multifungsi dan Asah Motorik Anak di Kampung Ilmu Limo Depok
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement