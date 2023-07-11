Kolaborasi MNC Vision Networks dan MNC Peduli, Santuni Yayasan Anonim Sahabat Fillah

TEPAT hari ini, Selasa (11/7/2023) MNC Vision Networks bersama dengan MNC Peduli kembali menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dalam kegiatan sosial kali ini, MNC Vision Networks dan MNC Peduli berbagi pada yang membutuhkan dengan menyambangi rumah singgah, Yayasan Anonim Sahabat Filla. Dalam acara ini, MNC Vision Networks dan MNC Peduli membagikan berbagi bantuan.

Bantuan yang diberikan berupa paket sembako dan kebutuhan dapur yang diharapkan bisa berguna untuk penghuni rumah singgah Yayasan Anonim Sahabat Fillah. Septavia selaku HR HEAD MNC Vision Network, yang turun langsung memberikan bantuan, tampak antusias menyalurkan bantuan ini. Adapun Septa menjelaskan rangkaian acara santunan di rumah singgah Yayasan Anonim Sahabat Fillah.

(Foto: MPI/ Aldi Chandra)

“MNC Vision Networks bekerjasama dengan MNC Peduli untuk mewujudkan tanggung jawab sosial kepada masyarakat melalui program CSR,” kata Septavia, yang ditemui MNC Portal dalam acara Donasi Sosial MNC Vision Networks dan MNC Peduli di Rumah Singgah, Yayasan Anonim Sahabat Fillah, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (11/7/2023).

“Yakni dengan memberikan bantuan berupa sembako untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di Yayasan Anonim Sahabat Fillah ini,” lanjutnya.