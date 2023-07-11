Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 12 Juli: Capricorn Hari Baik Selesaikan Masalah, Pisces Tak Ada yang Spesial

Pradita Ananda , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |08:30 WIB
Ramalan Zodiak 12 Juli: Capricorn Hari Baik Selesaikan Masalah, Pisces Tak Ada yang Spesial
Ilustrasi zodiak Capricorn, (Foto: Unsplash)
SEPERTI apa nasib peruntungan zodiakmu pada tengah pekan ini? Dikutip dari Times of India, berikut ramalan prediksi zodiak hari ini untuk para Capricon, Aquarius dan Pisces. Seperti diprediksikan oleh ahli astrologi Pandit Jagannath Guruji.

1. Capricorn: Hari ini disebutkan jadi hari baik untuk menyelesaikan masalah dengan keluarga dan kolega. Kesehatan fisik Anda baik-baik saja, terlihat bagus tetapi secara mental Anda mungkin merasa lelah, yang mana diperparah dengan kesibukan di tempat kerja.

2. Aquarius: Rabu di tengah pekan ini akan jadi hari yang sibuk dan melelahkan karena tugas yang melimpah. Apalagi ada peluang Anda perlu ke suatu tempat tiba-tiba untuk kepentingan mendesak kantor, tak heran di penghujung hari Anda merasa begitu lesu.

3. Pisces: Tak ada yang spesial di hari ini untuk para pemilik zodiak Pisces, kehidupan kerja baik-baik saja, finansial dan asmara juga, tetapi kesehatan mental Anda mungkin sedang tidak baik di hari ini.

