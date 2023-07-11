Ramalan Zodiak 12 Juli: Libra sedang Kesal, Sagitarius Hindari Pertengkaran di Tempat Kerja

PENASARAN seperti apa nasib peruntungan zodiakmu di tengah pekan ini? Dikutip dari Times of India, berikut ramalan prediksi zodiak hari ini untuk para Libra, Scorpio dan Sagitarius. Seperti diprediksikan oleh ahli astrologi Pandit Jagannath Guruji.

1. Libra: Para Libra kemungkinan akan memulai hari ini dengan sedikit rasa kesal, karena kesehatan yang kurang baik akibat hidung tersumbat atau mampet. Situasi makin buruk ditambah dengan kondisi keuangan yang mungkin menunjukkan beberapa tanda bahaya. Sekedar menghibur diri, tak ada salahnya menghabiskan waktu bersama teman sebentar saja hari ini.

2. Scorpio: Kabar gembira untuk orang-orang pemilik zodiak ini, sebab hari ini diramalkan akan bangun dengan senyuman di wajah. Hal ini karena diri Anda semakin memahami bagaimana harus menangani berbagai hal dalam hidup. Masalah pekerjaan akan selesai dengan cepat dan secara finansial, hari ini bisa memperoleh beberapa keuntungan dari tabungan.

3. Sagitarius: Hindari pertengkaran dengan rekan kerja di tempat kerja, sebisa mungkin kontrol diri untuk tetap bersikap secara profesional dan tetap waspada, jika tak mau mendapat masalah. Di sisi lain, kesehatan lagi butuh perhatian ekstra, tak ada salahnya periksa ke dokter.

(Rizky Pradita Ananda)