Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 12 Juli: Cancer Jangan Impulsif, Virgo Kejutan dari Teman Lama

Pradita Ananda , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |06:30 WIB
Ramalan Zodiak 12 Juli: Cancer Jangan Impulsif, Virgo Kejutan dari Teman Lama
Ilustrasi zodiak, (Foto: Freepik)
A
A
A

BAGAIMANA nasib peruntungan zodiakmu pada tengah pekan ini? Dikutip dari Times of India, berikut ramalan prediksi zodiak hari ini untuk si Cancer, Leo, Virgo. Seperti diprediksikan oleh ahli astrologi Pandit Jagannath Guruji.

1. Cancer: Tengah pekan ini, cobalah untuk mengontrol diri sendiri lebih baik lagi dengan menghindari bersikap impulsif, karena ini bisa menyebabkan masalah di tempat kerja Anda. Pertengkaran kecil dapat diharapkan dengan seorang junior bahkan pada akhirnya bisa membuat otoritas lebih tinggi jadi terlibat.

2. Leo: Hari berbunga bagi para Leo, karena dewi cinta sendang mengudara untukmu. Tak heran Anda akan menghabiskan hari yang baik bersam pasangan. Kabar baiknya lagi, hari ini ada peluang si Leo mendapatkan uang dari sumber yang dekat dengan Anda.

3. Virgo: Hidup terlihat baik-baik saja bagi orang-orang Virgo hari ini. Ada kejutan kecil dari kolega dan teman lama yang tiba-tiba menghubungi hari ini. Kesehatan fisik dan keuangan Anda juga terlihat lancar-lancar saja.

(Rizky Pradita Ananda)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177792/zodiak-aeYI_large.jpg
5 Zodiak yang Berspek Intel dan Punya Insting Tajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/612/3176219/zodiak-sSvM_large.jpg
4 Zodiak yang Cocok dengan Libra, Chemistry Kuat! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/612/3167639/zodiak-WFQT_large.jpg
Tingkat Kesetiaan Berdasarkan Zodiak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/612/3166309/zodiak-iuf5_large.jpg
Zodiak Paling Bermuka Dua dan Manipulatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/612/3164873/zodiak-jUrP_large.jpg
Zodiak yang Suka Menyendiri Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/612/3162744/zodiak-RF3t_large.jpg
5 Zodiak yang Cocok Ikut Lomba 17-an, Enggak Ada Gemini
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement