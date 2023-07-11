Ramalan Zodiak 12 Juli: Cancer Jangan Impulsif, Virgo Kejutan dari Teman Lama

BAGAIMANA nasib peruntungan zodiakmu pada tengah pekan ini? Dikutip dari Times of India, berikut ramalan prediksi zodiak hari ini untuk si Cancer, Leo, Virgo. Seperti diprediksikan oleh ahli astrologi Pandit Jagannath Guruji.

1. Cancer: Tengah pekan ini, cobalah untuk mengontrol diri sendiri lebih baik lagi dengan menghindari bersikap impulsif, karena ini bisa menyebabkan masalah di tempat kerja Anda. Pertengkaran kecil dapat diharapkan dengan seorang junior bahkan pada akhirnya bisa membuat otoritas lebih tinggi jadi terlibat.

2. Leo: Hari berbunga bagi para Leo, karena dewi cinta sendang mengudara untukmu. Tak heran Anda akan menghabiskan hari yang baik bersam pasangan. Kabar baiknya lagi, hari ini ada peluang si Leo mendapatkan uang dari sumber yang dekat dengan Anda.

3. Virgo: Hidup terlihat baik-baik saja bagi orang-orang Virgo hari ini. Ada kejutan kecil dari kolega dan teman lama yang tiba-tiba menghubungi hari ini. Kesehatan fisik dan keuangan Anda juga terlihat lancar-lancar saja.

(Rizky Pradita Ananda)