HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 12 Juli: Aries Jangan Bergosip di Kantor, Gemini Sukses Menenangkan Diri

Pradita Ananda , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |05:30 WIB
Ramalan Zodiak 12 Juli: Aries Jangan Bergosip di Kantor, Gemini Sukses Menenangkan Diri
Ilustrasi zodiak, (Foto: Freepik)
A
A
A

 APA kata nasib peruntungan zodiakmu pada tengah pekan ini? Dikutip dari Times of India, berikut ramalan prediksi zodiak hari ini untuk si Aries, Taurus dan juga Gemini. Seperti diprediksikan oleh ahli astrologi Pandit Jagannath Guruji.

1. Aries: Fokus saja bekerja, jangan sampai terjebak dan terlibat dalam gosip kantor karena bisa menjadi bumerang untuk diri sendiri. Apalagi hari ini, untuk para Aries ada melihat peluang karir di penghujung hari yang berat dan melelahkan. Jangan sampai salah sikap lalu merugikan diri sendiri.

2. Taurus : Selamat ya para Taurus, sektor finansial yang sehat akan membuat Anda bisa terus maju. Tapi jangan terlena, disarankan untuk menunda dulu rencana dan keinginan untuk memulai bisnis Anda sendiri

3. Gemini: Hari ini akan menjadi salah satu dari hari yang menyenangkan dan berjalan baik, karena ada hubungan sehat karena diri Anda mau berusaha menebus kesalahan dan menenangkan diri. Dari segi kesehatan, waspada di bagian mata karena ada peluang mata jadi bengkak karena reaksi alergi.

(Rizky Pradita Ananda)

      
