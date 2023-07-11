Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Apa Kepanjangan dari Tawangmangu

Cita Zenitha , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |07:46 WIB
Apa Kepanjangan dari Tawangmangu
Ilustrasi (Foto: Instagram)
A
A
A

APA kepanjangan dari Tawangmangu menarik untuk dibahas. Pembahasan ini juga meliputi asal mula Tawangmangu dan pemandangan indah wilayah ini dalam menarik wisatawan.

Adapun, Tawangmangu merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah ini juga sangat dekat pada kaki bukit Gunung Lawu.

Melansir berbagai sumber, apa kepanjangan dari Tawangmangu adalah Tawang dan Mangu artinya langit tinggi dengan memiliki tempat nyaman. Berdirinya Kecamatan Tawangmangu tidak lepas dari peran Pangeran Sambernyawa tengah bertapa di atas kaki bukit.

Saat melewati kaki bukit Gunung Lawu, Raden Mas melihat arah timur sambil menyaksikan keindahan alamnya. Dia pun sangat menikmati tempat yang terasa nyaman baginya sambil mengamati keindahan gunung tersebut. Hingga dirinya menamai daerah tersebut dengan nama Tawangmangu.

Benar saja, hingga saat ini Tawangmangu memiliki pemandangan indah, suasana nyaman, lalu udara yang sejuk. Selain itu memiliki sejumlah tempat wisata tersohor seperti Grojogan Sewu dan taman ria Balaikambang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
