Jaga Kesehatan dengan Yogurt Heavenly Blush Yuk, Mumpung Ada Diskon + Gratis Ongkir di AlaidnMall!

INGIN menjaga kesehatan pencernaan guna mendapatkan berat badan yang ideal? Yogurt Heavenly Blush bisa jadi pilihan yang tepat untuk Anda konsumsi. Yogurt premium ini dikenal dengan rasanya yang enak dan nggak bikin cepat bosan!

Selain itu, Yogurt Heavenly Blush juga dibanderol dengan harga yang terjangkau. Terlebih jika Anda belinya di AladinMall, bisa dapat voucher potongan harga + gratis ongkos kirim (ongkir) tanpa batas!

Rekomendasi produk Yogurt Heavenly Blush yang wajib dibeli di AladinMall

Yogurt Heavenly Blush Tummy Bar Berries dan Lime [12 Pcs x 25Gr]

Yogurt Heavenly Blush Tummy Bar Berries dan Lime merupakan alternatif snack sehat dengan kombinasi fungsi yogurt, oats dan multigrain yang tinggi serat. Dapatkan produk ini seharga Rp65.000 saja dari Rp84.000.

Yogurt Heavenly Blush Greek Tetra [1 pcs x 200 ml] - Strawberry

Heavenly Blush Greek Tetra adalah yogurt kental, lezat, dan tinggi protein pertama di Indonesia, yang dikemas dengan kemasan prisma, cocok sebagai pengganjal lapar kapan pun dan di mana pun. Miliki produk ini seharga Rp15.000 saja dari Rp19.000.

Yogurt Heavenly Blush Yoguruto [1 pcs x 180 ml] - Peach

Heavenly Blush Yoguruto merupakan pilihan nomor satu untuk yogurt drink dengan rasa asam yang pas, karena dibuat dengan bakteri pembuat yogurt generasi terbaru yang menghasilkan rasa yogurt yang tidak terlalu asam. Miliki produk ini seharga Rp10.000 saja dari Rp12.000.

Selain membeli rekomendasi produk di atas, jangan lupa juga buat borong item lainnya yang tersedia di AladinMall ya! Caranya gampang banget, Anda tinggal kunjungi saja laman Official Store melalui AladinMall.id atau KLIK DI SINI.

Cara mendapatkan gratis ongkir tanpa batas dari AladinMall

AladinMall selalu berusaha untuk memberikan Anda pengalaman belanja online yang menyenangkan. Karenanya, Anda selalu bisa mendapatkan #BukanGratisOngkirBiasa tanpa minimum pembelian.

Caranya gampang banget! Anda tinggal pilih jasa pengiriman dari SAP Express atau JNE YES. Syarat dan ketentuan berlaku, dapat berubah-ubah sewaktu-waktu. Jadi pastikan Anda selalu pantengin AladinMall biar nggak ketinggalan promo menariknya ya!

Informasi AladinMall

AladinMall merupakan platform belanja online yang berada di bawah naungan perusahaan multinasional MNC Group. Dengan belanja di AladinMall, apa pun kebutuhan Anda bisa didapat dengan lebih praktis, super hemat, serta gratis ongkir ke seluruh Indonesia (dengan syarat dan ketentuan yang berlaku).

Pastikan Anda tidak ketinggalan dengan informasi seputar promo lainnya. Untuk kabar terbaru, ikuti akun Instagram @aladinmall.id. Selain itu, Anda juga bisa belanja langsung dengan kunjungi situs resmi AladinMall di AladinMall.id atau download langsung aplikasi AladinMall di Google Play Store.

(Martin Bagya Kertiyasa)