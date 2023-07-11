Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

3 Tips Dokter Jaga Kesehatan Kulit Wajah, Ternyata Tak Susah!

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |20:30 WIB
3 Tips Dokter Jaga Kesehatan Kulit Wajah, Ternyata Tak Susah!
Tips jaga kesehatan kulit wajah, (Foto: Freepik)
A
A
A

MERAWAT kesehatan dan kecantikan kulit wajah, sejatinya bukan hanya dengan perawatan profesional di klinik kecantikan.

Perawatan yang paling penting adalah, perawatan dasar di rumah sehari-hari agar hasilnya maksimal. Salah satu hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga kesehatan kulit wajah adalah berusaha disipilin dalam menerapkan pola hidup sehat.

Pola hidup sehat dimulai dari asupan makanan yang harus dipastikan sehat. Dokter Olivia Ong mengingatkan idealnya setiap orang memperbanyak konsumsi asupan sayur dan buah serta karbohidrat dan protein yang seimbang dan mengurangi asupan gula.

"Kalau di rumah tentunya yang andalan, adalah hal yang bisa dilakukan sehari-hari. Makanannya harus benar-benar makin sehat, gulanya kurangin, banyakin sayuran, buah, ikan-ikanan, kacang-kacangan,"ujar Dokter Olivia Ong, dalam siaran talkshow Morning Update di iNews TV belum lama ini.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/611/3036198/model_seksi_ini_gunakan_krim_dari_kotoran_burung_untuk_menolak_tua-zTYt_large.jpg
Model Seksi Ini Gunakan Krim dari Kotoran Burung untuk Menolak Tua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/611/3020331/minder-punya-pipi-chubby-irish-bella-ubah-pola-hidup-hingga-rajin-perawatan-XLMMOJOTo6.jpg
Minder Punya Pipi Chubby, Irish Bella Ubah Pola Hidup hingga Rajin Perawatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/27/611/2927746/giselle-aespa-miliki-kulit-halus-saat-bare-face-ini-tipsnya-271SJLIL7N.jpg
Giselle Aespa Miliki Kulit Halus saat Bare Face, Ini Tipsnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/03/611/2857017/jangan-salah-step-4-kunci-utama-mencuci-wajah-dengan-efektif-RTliosoFyF.jpg
Jangan Salah Step! 4 Kunci Utama Mencuci Wajah dengan Efektif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/18/611/2848156/rahasia-jennie-blackpink-bikin-wajah-lebih-tirus-di-pagi-hari-TbxBviRCi8.JPG
Rahasia Jennie BLACKPINK Bikin Wajah Lebih Tirus di Pagi Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/16/612/2766311/4-cara-hindari-wajah-bengkak-di-pagi-hari-ccVjuiBgzG.jpg
4 Cara Hindari Wajah Bengkak di Pagi Hari
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement