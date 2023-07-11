3 Tips Dokter Jaga Kesehatan Kulit Wajah, Ternyata Tak Susah!

MERAWAT kesehatan dan kecantikan kulit wajah, sejatinya bukan hanya dengan perawatan profesional di klinik kecantikan.

Perawatan yang paling penting adalah, perawatan dasar di rumah sehari-hari agar hasilnya maksimal. Salah satu hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga kesehatan kulit wajah adalah berusaha disipilin dalam menerapkan pola hidup sehat.

Pola hidup sehat dimulai dari asupan makanan yang harus dipastikan sehat. Dokter Olivia Ong mengingatkan idealnya setiap orang memperbanyak konsumsi asupan sayur dan buah serta karbohidrat dan protein yang seimbang dan mengurangi asupan gula.

"Kalau di rumah tentunya yang andalan, adalah hal yang bisa dilakukan sehari-hari. Makanannya harus benar-benar makin sehat, gulanya kurangin, banyakin sayuran, buah, ikan-ikanan, kacang-kacangan,"ujar Dokter Olivia Ong, dalam siaran talkshow Morning Update di iNews TV belum lama ini.