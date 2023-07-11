5 Efek Samping Penggunaan Tisu Magic Bagi Pria, Salah Satunya Bikin Iritasi!

5 EFEK samping penggunaan tisu magic bagi pria sebaiknya diketahui oleh setiap orang. Apalagi tisu magic dipercaya bikin pria makin greng dan mengatasi ejakulasi diri. Sehingga nantinya saat berhubungan suami istri diklaim lebih memuaskan.

Dilansir dari laman Health Line, dalam Journal of Urology menyarankan bahwa menyeka alat vital dengan tisu magic sebelum melakukan hubungan dapat menunda ejakulasi. Sementara kandungan utama yang ada dalam tisu magic itu benzocaine dosis rendah , anestesi topikal ringan.

Larutan pada tisu ini mengurangi sensitivitas kulit di kepala dan batang penis, menunda respons ejakulasi.

Lantas apa saja efek samping dari penggunaan tisu magic bagi pria?

1. Mengurangi sensitivitas alat vital

Efek Samping dari penggunaan tisu magic salah satunya adalah dapat mengurangi sensitivitas pada penis. Di mana, kegunaan tisu magic yaitu untuk membuat ereksi pria menjadi lebih lama, serta meningkatkan stamina saat berhubungan.

Namun demikian, kegunaan tisu magic ini dapat membuat alat kelamin pria ini menjadi kebas dan berisiko mengurangi sensitivitas.

2. Menurunkan gairah seksual

Kemudian penggunaan tisu magic juga dapat menurunkan gairah seksual. Ini merupakan salah satu efek samping dari penggunaan tisu basah tersebut . Sehingga akan bertolak belakang dengan kegunaan sebenarnya, yay mana diklaim untuk mempermudah ejakulasi.

Hubungan seksual yang tidak alami bisa membuat penis tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sehingga pada akhirnya, gairah bisa turun dan berpengaruh pada hubungan Anda dengan pasangan.

3. Hilangnya kepercayaan diri

Penggunaan tisu magic juga diduga dapat berpengaruh terhadap keadaan psikologis, yaitu menghilangkan kepercayaan diri. Saat Anda terlalu sering menggunakannya sebelum berhubungan maka akan mengubah suasana hati.

Saat rasa percaya diri itu hilang, kemungkinan stres akan datang karena perasaan cemas tiba-tiba datang. Ini merupakan salah satu efek samping dari penggunaan tisu magic.

