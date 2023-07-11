7 Kebiasaan Buruk yang Bisa Menyebabkan Hipertensi, Hindari Yuk!

KINI hipertensi banyak menyerang anak muda. Hal ini terjadi karena gaya hidup yang buruk dan suka konsumsi makanan lezat penuh kolesterol yang tak sehat.

Hal yang pasti, tekanan darah tinggi menyerang generasi muda usia produktif akibat gaya hidup sehari-hari buruk yang dijalani.

Hipertensi bukan hanya bahaya karena datangnya mendadak, dikutip dari Mayo Clinic tapi juga harus diwaspadai karena tanda dan gejala penyakit satu ini tidak spesifik dan umumnya tak terlihat, alias tak dialami seseorang sampai tekanan darah tingginya sudah mencapai tahap yang parah atau mengancam jiwa.

Maka dari itu kita harus mewaspadai hipertensi sejak dini. Salah satunya dengan mengetahui apa saja berbagai kebiasaan enak dalam hidup yang ternyata bisa picu hipertensi. Menghimpun Medical News Today, Heart dan Mayo Clinic.

1. Minum alkohol

Kebiasaan minum minuman beralkohol bisa memicu tekanan darah tinggi. Seiring waktu, minum alkohol berlebihan bisa merusak organ jantung.

2. Mager

Rebahan dan bersantai terus-terusan memang enak dan nyaman. Tapi kebiasaan malas gerak ini perlu diwaspadai, karena orang yang tak aktif secara fisik cenderung memiliki detak jantung yang lebih tinggi. Selain itu, kurangnya aktivitas fisik juga meningkatkan risiko kelebihan berat badan, yang menjadi akar dari banyaknya penyakit.

3. Tidak makan sayur dan buah

Jarang apalagi sama sekali tak makan sayur-sayuran serta buah, artinya menambah risiko hipertensi dan membuat tekanan darah tak terkontrol. Pakar kesehatan menyarankan, bagi orang dengan tekanan darah tinggi, sebaiknya lebih memprioritaskan makanan yang menyehatkan jantung, seperti gandum utuh, makanan berserat tinggi, aneka buah dan sayur, kacang-kacangan, seperti buncis, dan lentil, ikan kaya omega 3 yang disantap dua kali seminggu, minyak nabati nontropis (minyak zaitun), daging unggas tanpa kulit, dan produk susu rendah lemak.

4. Konsumsi garam berlebihan

Siapa sih yang tak suka makanan asin mengandung micin yang gurih? Nah, Bagi pecinta makanna asin memang asupannya perlu dikontrol, sebab konsumsi natrium tinggi bisa mempengaruhi tekanan darah.

Menurut The American Heart Association, asupan yang direkomendasikan untuk orang tanpa hipertensi, hanya boleh mengonsumsi kurang dari 2.300 miligram (mg) natrium atau setara dengan satu sendok the per hari. Sementara orang dengan hipertensi, harus mengonsumsi kurang dari 1.500 mg sodium per hari untuk mengelola kondisi tekanan darahnya.

