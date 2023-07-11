Ladies, Hindari 5 Kebiasaan yang Dapat Mempercepat Penuaan Kulit Yuk!





SETIAP wanita pasti ingin kulitnya terlihat sehat, bersih, kencang, dan muda. Sebab membuat penampilan tampak cantik dan terawat.

Banyak orang mendambakan kondisi kulit yang awet muda dan terhindar dari penuaan dini. Namun banyak orang tidak menyadari bahwa proses penuaan dini pada kulit tidak terjadi secara tiba-tiba.

Penuaan dini pada kulit terjadi sebagai hasil dari kesalahan pola hidup dan kebiasaan tidak sehat yang secara tidak sadar sering dilakukan.

Untuk menghindari penuaan dini, sebaiknya Anda hindari kebiasaan-kebiasaan berikut ini:

1. Menggosok mata secara terus menerus

Kantung bawah mata adalah bagian dari proses penuaan alami, dan terjadi ketika otot-otot di sekitar mata melemah. Bagi kebanyakan orang, menggosok mata bukanlah masalah dan tidak akan menyebabkan efek samping permanen.

Tetapi menggosok mata terus menerus dapat menimbulkan masalah dengan meningkatkan peradangan di daerah tersebut. Selain itu, menggosok mata secara terus-menerus juga dapat memengaruhi garis di sekitar mata Anda yang membuat kulit di area mata terlihat lebih tua.

2. Kurang Tidur

Melewatkan waktu tidur dapat menimbulkan garis-garis halus di wajah Anda dari waktu ke waktu. Sebuah studi yang diterbitkan pada Januari 2015 di Clinical and Experimental Dermatology melibatkan 60 wanita menemukan bahwa tidur yang buruk (didefinisikan sebagai lima jam atau kurang) dikaitkan dengan peningkatan tanda-tanda penuaan, penurunan fungsi elastisitas kulit yang lebih buruk, dan kepuasan yang lebih rendah dengan penampilan.

Oleh karena itu, selalu usahakan untuk mendapatkan tidur yang cukup. Jam tidur yang cukup akan membuat proses perbaikan jaringan kulit jadi lebih optimal.

BACA JUGA:

3. Sering menggunakan sedotan

Apakah Anda minum sering menggunakan sedotan? Rupanya, kebiasaan tersebut bisa menjadi penyebab penuaan dini pada kulit lebih cepat loh. Pasalnya, minum menggunakan sedotan dapat menyebabkan garis-garis halus di sekitar mulut Anda, yang merupakan tanda penuaan kulit.

Menurut laporan dari Everyday Health, Selasa (2/11/2021) mengatakan ketika Anda menyesap sedotan, Anda mengaktifkan otot-otot di sekitar bibir. Semakin kita mengaktifkan otot-otot itu, semakin besar kemungkinan kita mendapatkan lipatan di kulit. Itu alasan yang sama mengapa perokok juga mengembangkan kerutan di sekitar mulut.

BACA JUGA: