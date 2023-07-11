Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Sering Terserang Batuk Pilek, Salah Satu Penyebabnya Masalah Genetik!

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |20:36 WIB
Sering Terserang Batuk Pilek, Salah Satu Penyebabnya Masalah Genetik!
Batuk pilek cover (Foto: Allen county)
SAAT cuaca tak menentu banyak orang kena berbagai penyakit. Terutama kena penyakit ringan seperti batuk pilek saat imunitas menurun.

Memang batuk dan pilek dianggap sebagai penyakit ringan. Namun kalau diabaikan, batuk dan pilek bisa tak kunjung sembuh dan akhirnya mengganggu aktivitas Anda.

Mungkin ada yang salah dengan cara Anda menangani flu dan batuk. Berikut 4 alasan mengapa Anda sering terserang batuk dan pilek,

1. Sistem imun tubuh lemah

Flu dan pilek musiman sering kali ada hubungannya dengan sistem kekebalan Anda. Jika Anda terus terserang pilek dan batuk setiap kali musim berubah, cobalah membuat perubahan kecil dalam gaya hidup Anda. Tambahkan penguat kekebalan, seperti jahe dan madu, dan cobalah untuk menjauh dari makanan dingin setiap kali cuaca berfluktuasi.

2. Alergi

Rinitis alergi adalah salah satu alasan utama di balik pilek, mata berair. Jadi, jika itu adalah tempat tertentu di mana Anda jatuh sakit atau pada waktu tertentu, Anda mungkin mengalami alergi. Ini bisa menjadi akut dan kronis. Jadi, cobalah dan kenali penyebabnya. Uap dan menjaga diri Anda tetap terhidrasi dapat membantu meringankan gejala.

