6 Cara Mengurangi Sakit Pinggang, Cobain Berendam Air Hangat

ADA enam cara mengurangi sakit pinggang membantu mengatasi nyeri pada area pinggang menarik dibahas. Pembahasan ini meliputi penyebab, serta cara pengobatan dalam meredakan sakit pinggang.

Adapun, sakit pinggang adalah penyakit yang sering dialami banyak orang. Bahkan, hampir semua orang pernah mengalaminya seumur hidupnya. Hal ini tergantung penyebabnya, rasa sakit yang ditimbulkan dapat berbeda-beda pada setiap orang.

Dengan mengetahui obat sakit pinggang alami maupun resep dokter, Anda dapat meringankan serta mengendalikan gejala yang ada.

Berikut adalah cara mengurangi sakit pinggang yang terjadi pada banyak orang dilansir Spine Health:

1. Melakukan Peregangan





Mengurangi sakit pinggang dengan melakukan peregangan otot setiap hari salah satu cara tepat. Pasalnya melakukan refeleksi pada otot tegang menjadi lebih fleksibel serta mengurangi rasa sakit.

Fokuslah pada peregangan otot punggung, perut, dan pinggul seperti peregangan hamstring dan bridge exercise. Mintalah bantuan ahli fisioterapi untuk memastikan bahwa peregangan sudah benar.