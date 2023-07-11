Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Warning! Ini 10 Dampak Obesitas, Salah Satunya Perlemakan Hati

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |09:49 WIB
Warning! Ini 10 Dampak Obesitas, Salah Satunya Perlemakan Hati
Obesitas (Foto: Shutterstock)
A
A
A

DI Tanah Air kini makin banyak orang yang mengidap obesitas. Nah, obesitas sendiri jika diabaikan dampaknya sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh.

Apalagi obesitas jadi penyebab munculnya berbagai penyakit tidak menular (PTM) yang berbahaya bagi tubuh. Bahkan penyakit tidak menular ini sering menyebabkan kematian.

 obesitas

Melihat kondisi demikian, maka perlu bagi kita semua untuk waspada dan mulai menerapkan pola hidup sehat dan meninggalkan perilaku tidak sehat yang menyebabkan berbagai dampak berbahaya bagi tubuh.

Berikut ini adalah beberapa dampak obesitas pada tubuh dikutip dari Kemkes.go.id, yang perlu diketahui oleh masyarakat, di antaranya adalah:

1. Asma

2. Kanker payudara

3. Perlemakan hati

4. Penyakit kandung empedu

5. Sleep Apnea atau henti napas waktu tidur

6. Penyakit jantung koroner

7. Diabetes melitus tipe 2

8. Hipertensi

9. Stroke

10. Asam urat dan gout

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/482/3169305//ristra_clinic_program_penurunan_berat_badan-t1HT_large.jpg
Angka Obesitas di Indonesia Naik, Ristra Clinic Luncurkan Program Penurunan Berat Badan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/338/3157424//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-DmfB_large.jpg
62% ASN Jakarta Obesitas, Pramono: Ikuti Saya, Tukang Jalan dan Sepedaan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/481/3156221//rano_karno-UoXa_large.jpg
62% ASN Obesitas, Pemprov DKI Wajibkan Olahraga Hari Jumat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/481/3154766//gula-kcHP_large.jpg
Ini Tanda-Tanda Tubuh Sudah Kena Overdosis Gula
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/481/3154547//obesitas-Qvzg_large.jpg
Waspada! Obesitas Tingkatkan Risiko Kanker Empedu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/612/3151569//minuman_manis-BQyH_large.jpg
Suka Minuman Manis? Hati-Hati Bisa Picu Stroke
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement