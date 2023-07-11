Warning! Ini 10 Dampak Obesitas, Salah Satunya Perlemakan Hati

DI Tanah Air kini makin banyak orang yang mengidap obesitas. Nah, obesitas sendiri jika diabaikan dampaknya sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh.

Apalagi obesitas jadi penyebab munculnya berbagai penyakit tidak menular (PTM) yang berbahaya bagi tubuh. Bahkan penyakit tidak menular ini sering menyebabkan kematian.

BACA JUGA: Kronologi Pasien Bercinta dengan Perawat di Parkiran RS Hingga Berakhir Tewas

Melihat kondisi demikian, maka perlu bagi kita semua untuk waspada dan mulai menerapkan pola hidup sehat dan meninggalkan perilaku tidak sehat yang menyebabkan berbagai dampak berbahaya bagi tubuh.

Berikut ini adalah beberapa dampak obesitas pada tubuh dikutip dari Kemkes.go.id, yang perlu diketahui oleh masyarakat, di antaranya adalah:

1. Asma

2. Kanker payudara

3. Perlemakan hati

4. Penyakit kandung empedu

5. Sleep Apnea atau henti napas waktu tidur

6. Penyakit jantung koroner

7. Diabetes melitus tipe 2

8. Hipertensi

9. Stroke

10. Asam urat dan gout